Berlin (ots) -Anlässlich der heutigen Abschlussveranstaltung des Beteiligungsprozesses "Gemeinsam zum Ziel: Wir gestalten die Inklusive Kinder- und Jugendhilfe" zur geplanten Reform des SGB VIII sagt das Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Christof Schaefers:"Das neue SGB VIII muss die Versorgung von Kindern und Jugendlichen von der Kassenlage einzelner Kommunen unabhängig machen. Dazu müssen nun auch endlich die ambulanten Leistungen und Qualitätsanforderungen in Rahmenverträgen abgesichert werden.Wir begrüßen ausdrücklich, dass endlich alle Kinder, ganz gleich ob mit oder ohne Behinderung, in das SGB VIII einbezogen werden. Dabei müssen die Errungenschaften der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX zusammengeführt und unbürokratisch in einem modernen Leistungsrecht zu einer wirklichen inklusiven Jugendhilfe weiterentwickelt werden. Es kann keine inklusive Jugendhilfe mit exklusiven Strukturen geben.Die im SGB VIII bisher bestehenden Ungleichbehandlungen von privaten und freigemeinnützigen Trägern schaden einer modernen Entwicklung der Versorgung und damit letztlich den Kindern und Jugendlichen. Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass die privaten Träger in den letzten 30 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe geleistet haben. Es ist unverständlich, warum ihnen weiterhin die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe verwehrt wird und sie im Vergleich zur freien Wohlfahrtspflege benachteiligt werden."