DJ VW einigt sich mit Betriebsrat - Sparprogramm für Kernmarke steht

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Volkswagen haben sich das Management und der Betriebsrat auf das Effizienzprogramm für die Kernmarke geeinigt, mit dem der Ergebnisbeitrag für den Gesamtkonzern in den kommenden Jahren spürbar steigen soll. Kommendes Jahr soll der Beitrag der Marke wie geplant bei bis zu 4 Milliarden Euro liegen, kündigte der DAX-Konzern an. Zwei Jahre später soll dieser Gewinnbeitrag bei 10 Milliarden Euro liegen. Damit sollen "auch gegenläufige Effekte wie Inflation und Rohstoffkostenanstiege abgefedert werden", so VW.

"Die Marke Volkswagen ist mit ihren aktuellen und künftigen Fahrzeugen auf Kurs. Jetzt stärken wir das wirtschaftliche Fundament für den Erfolg der nächsten Jahre", sagte Markenchef Thomas Schäfer laut Mitteilung. "Das Jahr 2024 dürfte sehr herausfordernd werden, insbesondere für unsere Volumenmarken", erklärte Daniela Cavallo, Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, in der gleichen Mitteilung. "Daher haben wir jetzt mit den Eckpunkten für das Performance Programm zur richtigen Zeit die Basis für ambitionierte Verbesserungen gelegt."

Die Umsatzrendite der Kernmarke soll den weiteren Angaben zufolge wie geplant 2026 "nachhaltig" auf 6,5 Prozent steigen. VW hat zuletzt besonders im Volumengeschäft das zunehmend intensivere Marktumfeld mit teils scharfen Preiskämpfen zu spüren bekommen. Im vergangenen Jahr hatte die Marke VW eine bereinigte operative Umsatzrendite von 3,6 Prozent erwirtschaftet.

Die Entwicklungszeit für neue Volkswagen-Modelle soll, wie es in der Mitteilung vom Dienstag weiter hießt, von 50 auf 36 Monate verkürzt werden. Die Personalkosten im Verwaltungsbereich sollen um 20 Prozent reduziert werden. Zudem soll der Einstellungsstopp fortgesetzt werden. "Tarifeinschnitte oder Abstriche bei unserer Beschäftigungssicherung haben wir nicht zugelassen", ergänzte Cavallo.

