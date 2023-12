Die globale Führungskraft unterstützt das internationale Technologieunternehmen bei Lösungen für das Arbeitsmanagement

Atlas, der Pionier des Direktmodells für Employer of Record (EOR)-Dienstleistungen, ernennt Jim McCoy, einen Veteranen der Personalbranche, zu seinem neuen Chief Executive Officer. McCoy tritt die Nachfolge von Rick Hammell an, der Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender von Atlas bleibt.

Unter Jims strategischer Leitung will Atlas seinen globalen Einfluss mit seiner unternehmensspezifischen Technologieplattform und seinen Lösungen ausüben. Mit den Lösungen von Atlas sind Unternehmen in der Lage, schnell und konform in über 160 Länder zu expandieren. Das Expertenteam und die kontinuierlichen Innovationen von Atlas sollen die Zukunft der Arbeit verändern. Dazu helfen sie Unternehmen dabei, eine globale Belegschaft einzusetzen, ohne eine lokale Organisation oder mehrere Drittanbieter zu benötigen.

"Während seiner gesamten Laufbahn hat sich Jim als Führungspersönlichkeit einen Namen gemacht. Seine Erfahrung in der internationalen Kundenbetreuung und seine Stärke bei der Entwicklung skalierbarer und effizienter Lösungen für Unternehmen, bei denen das lokale Nutzererlebnis im Vordergrund steht, sind genau das, was ihn für Atlas zum idealen Partner mach", so Rick Hammell, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Atlas. "Er versteht unseren Auftrag und weiß genau, was moderne Unternehmen brauchen, um Talente zu fördern und über die Grenzen hinaus zu wachsen. Dies ist eine neue Ära für Atlas, und ich bin zuversichtlich, dass Jims Führungsqualitäten und seine Erfahrung große Innovationen und Erfolge für unsere Mitarbeiter und Kunden bewirken werden."

Jim bringt mehr als 20 Jahre an globaler Führungserfahrung in Atlas ein. Bevor er zu Atlas kam, war McCoy 14 Jahre lang bei der ManpowerGroup tätig, wo er den umsatzstärksten Anbieter von Outsourcing-Personalbeschaffung ausbaute und leitete. Er expandierte in 56 Länder und vermittelte seinen Kunden jährlich über 250.000 Mitarbeiter. Zuletzt leitete er den Unternehmensvertrieb der ManpowerGroup in Nordamerika, wo sein Team für die 350 größten Kundenengagements in der Region verantwortlich war.

"Ich freue mich sehr, einem Team von HXM-Führungskräften und Problemlösern beizutreten, die die Grenzen verschieben und die globale Arbeitswelt verändern", erklärte Jim McCoy, CEO von Atlas "Im Laufe der Jahre hat Rick Hammell die Zukunft der Arbeit revolutioniert und Atlas zu einem weltweit führenden Unternehmen gemacht. Als neuer CEO von Atlas möchte ich sicherstellen, dass Atlas als Pionier weiterhin Grenzen überschreitet und ein positives Arbeitsumfeld fördert. Gemeinsam werden wir neue Chancen ausloten und Innovationen prüfen, um unsere Kunden auf der ganzen Welt noch besser bedienen zu können."

Weitere Informationen zu Atlas finden Sie unter https://www.atlashxm.com/.

Über Atlas

Als größter direkter Employer of Record (EOR) konzentriert sich die Technologieplattform von Atlas auf das Erlebnis von Arbeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit der Unterstützung von Branchenexperten bietet Atlas flexible Personallösungen, die es Unternehmen ermöglichen, grenzüberschreitend zu expandieren, Talente einzustellen, die Einhaltung von Vorschriften zu verwalten und ihre Mitarbeiter weltweit unabhängig zu bezahlen ohne dass eine lokale Organisation oder mehrere Drittanbieter erforderlich sind.

