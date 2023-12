Diese 3 Kryptowährungen könnten in 2024 zu den großen Gewinnern gehören

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende entgegen und schon stellt sich die Frage, welche Kryptowährungen in 2024 zu den großen Gewinnern zählen? Die Auswahl erscheint auf den ersten Blick riesig, doch drei Kryptowährungen haben aus unserer Sicht ein besonders großes Potenzial. Die drei Potenzialträger finden sich in diesem Beitrag!

Zum Presale des Bitcoin ETF Token

Chainlink (LINK)

Chainlink hat in diesem Jahr eine besondere Performance an den Tag gelegt. Innerhalb der letzten zwölf Monate ist die Kryptowährung um mehr als 157 Prozent gestiegen, stärker als der Bitcoin. Zum Allzeithoch von Anfang Mai fehlen dennoch rund 270 Prozent Kursanstieg, im Vergleich zum aktuellen Preis je Token. Darüber hinaus ist das Potenzial auch für das kommende Jahr 2024 ungebrochen hoch. Der Grund dafür ist der echte Mehrwert, der durch das Netzwerk von Chainlink entsteht.

Chainlink richtet sich mit seinem Angebot hauptsächlich an Blockchain-Entwickler, die die verschiedensten Daten in dezentralisierte Anwendung integrieren möchten. Der Bedarf nach genau einer solchen Lösung ist in den vergangenen Monaten und Jahren kontinuierlich gestiegen, in verschiedenen Anwendungsgebieten. Hauptsächlich kommt Chainlink bei der Dezentralisierung von Finanzen (DeFi) zum Einsatz. Die beiden größten Plattformen, die die Technologie nutzen, sind AAVE und Uniswap. Darüber hinaus besteht ein Vertrag mit SWIFT, um gemeinsam Blockchain-Projekte umzusetzen.

Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und des hohen Bedarfs nach derartigen Technologien bietet sich ein ausgezeichnetes Wachstumspotenzial für die kommenden Monate und Jahre, welches deutlich höher ist als bei den meisten vergleichbaren Krypto-Projekten. Dieses Potenzial untermauern letzten Endes auch die bestehenden Kooperationsprojekte. Die derzeitige Marktkapitalisierung des Token beläuft sich auf rund 8,12 Milliarden US-Dollar, wodurch Chainlink den Rang 13 aller Kryptowährungen belegt.

Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

An das Potenzial von Chainlink knüpft unmittelbar der Bitcoin ETF Token an und birgt aus unserer Sicht sogar noch ein größeres. Der Grund dafür ist, dass der Token zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht an der Börse gelistet ist, sondern sich noch im Presale befindet. Das Stichwort an der Stelle lautet "noch". Der Presale befindet sich kurz vor dem Abschluss, um genauer zu sein fehlen noch rund 250.000 US-Dollar bis endgültig Schluss ist. Innerhalb der letzten Woche wurden bereits rund 4,8 Millionen US-Dollar eingeworben. Aber was steckt hinter dem erfolgreichen Vorverkauf?

Wie der Name des Coins schon verdeutlicht, steht der Bitcoin ETF Token im engen Zusammenhang mit dem Bitcoin Spot ETF. Die neu ins Leben gerufene Kryptowährung soll die Anleger quasi auf die Einführung des Bitcoin Spot ETFs vorbereiten oder anders ausgedrückt "$BTCETF wurde ins Leben gerufen, um die erwartete Ankunft von Bitcoin-ETFs auf den US-Finanzmärkten zu feiern". Sobald der Presale abgeschlossen ist, steht die Listung des Tokens an den Kryptobörsen an. Doch das ist noch lange nicht alles, was der Bitcoin ETF Token zu bieten hat.

Sobald der offizielle Startschuss seitens der SEC zur Auflage des Spot ETFs gegeben wird, folgt das erste Burn-Event. . Insgesamt sind von diesen Burn-Events fünf Stück vorgesehen, dass letzte sobald der erste Bitcoin Spot ETF die Marke von einer Milliarde US-Dollar Investitionsvolumen erreicht hat. Bei jedem dieser Events werden schlussendlich fünf Prozent der verfügbaren Tokens verbrannt, was das Angebot künstlich verknappt und zugleich den Wert eines jeden Token deutlich ansteigen lässt. Nach den jüngsten Prognosen der Analysten von Bloomberg steht die Chance bei 90 Prozent, dass die SEC tatsächlich Anfang kommenden Jahres grünes Licht zur Auflage gibt.

Neben den Burn-Events sorgt das angebotene Staking dafür, dass die Tokens nicht schnell in der Masse verkauft, sondern großteils langfristig gehalten werden. Derzeit liegt die Vergütung beim Staking bei lukrativen 66 Prozent. Auch wenn die Vergütung in der Zukunft durch eine hohe Nachfrage abklingt, wird diese aller Voraussicht nach weiterhin im zweistelligen Bereich liegen.

Hier geht's zur Homepage des Bitcoin ETF Token

Bitcoin Minetrix

Neben dem Bitcoin ETF Token sorgt ein weiterer Vorverkauf für Furore am Markt. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von Bitcoin Minetrix. Bereits auf dem ersten Blick ist klar, der Vorverkauf nimmt das Bitcoin-Mining ins Visier, doch nicht im klassischen Sinne. Mit einem Kauf des Token von Bitcoin Minetrix erhält man Zugang zum sogenannten Cloud-Mining. Durch das Cloud-Mining ist es nicht mehr notwendig, selbst in Hardware oder ähnliches investieren zu müssen. Die Aufgabe der Beschaffung von Hardware sowie deren Optimierung und Wartung übernimmt vollständig das Team hinter Bitcoin Minetrix bzw. dessen Partner.

Sobald Erträge aus dem Mining erwirtschaftet werden, werden diese gemäß den Anteilen verteilt. Die Verteilung erfolgt an der Stelle in Form von Smart Contracts, aufgrund dessen, dass es sich bei $BTCMTX um einen ECR-20-Token handelt. Der Token basiert damit auf der leistungsfähigen Ethereum-Plattform, wodurch auch ein hohes Maß an Sicherheit geboten ist. Der BTCMTX-Token selbst wird wiederum nach Abschluss des Vorverkaufs an mehreren Börsen gelistet. Das Börsenlisting eröffnet unmittelbar die Chance, dass der Kurs schnell in Richtung Norden steigen kann. Damit eine langfristige Stabilität des Kurses erreicht werden kann, legt auch das Team hinter Bitcoin Minetrix seinen Fokus auf das Staking.

Bereits während der Vorverkaufsphase ist es möglich, seine frisch erworbenen Token für das Staking einzusetzen, um damit zusätzlichen Token erhalten zu können. Sobald der Vorverkauf vollständig abgeschlossen ist, wandelt sich das Starking zu einer Stake-to-Mine-Phase. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, die neuen Token direkt für das Mining einzusetzen, um neben den möglichen Kurssteigerungen zusätzlich profitieren zu können. Aufgrund des innovativen Ansatzes sprechen Analysten bereits jetzt schon von einem möglichen Kurspotenzial in Höhe des Faktors 10. Der Vorverkauf könnte allerdings bereits in einigen Tagen abgeschlossen sein. Darüber hinaus wird der Preis für den BTCMTX-Token bis dahin regelmäßig angehoben.

Hier geht's zum Presale von Bitcoin Minetrix

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.