Cardano (ADA) vor Rally zu 0,70$ - Das sind die Hintergründe

Cardano (ADA), oft als Ethereum-Killer bezeichnet, hat in der letzten Woche eine beeindruckende Performance hingelegt und Anlegern 11% Gewinn beschert. Am Dienstag hielt sich der Gesamtwert der in Cardano eingeschlossenen Vermögenswerte (Total Value Locked - TVL) beständig über der 425-Millionen-Dollar-Marke, leicht zurückgehend vom Allzeithoch am 14. Dezember.

Die Dynamik von ADA könnte den Preis in Richtung des 0,70-Dollar-Ziels treiben, falls der Aufwärtstrend angesichts von Gewinnmitnahmen intakt bleibt. Diese Entwicklung wird durch die starke Korrelation von Cardano mit Bitcoin, der führenden Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, unterstrichen, die in den letzten drei Monaten bei 0,89 lag. Cardano's TVL nähert sich dem kürzlich erreichten Rekordhoch von 444 Millionen Dollar, während der ADA-Preis in dieser Woche stabil über der 0,61-Dollar-Marke blieb.

Interessanter Vergleich: Cardano und Bitcoin Kurs

Ein wesentlicher Katalysator für die Gewinne von Cardano könnte die enge Korrelation mit Bitcoin sein. Laut Coinmarketcap weist Cardano über einen Zeitraum von drei Monaten eine Korrelation von 0,89 mit Bitcoin auf, was bedeutet, dass Bewegungen im Preis von Bitcoin oft mit ähnlichen Bewegungen bei ADA einhergehen. Der sogenannte "Ethereum-Killer" bewegt sich also im Gleichschritt mit der Kletterpartie von Bitcoin.

Diese Korrelation unterstreicht, wie Entwicklungen im breiteren Krypto-Markt, insbesondere bei Leitwährungen wie Bitcoin, einen Einfluss auf Altcoins wie Cardano haben können.

Kann Cardano die 0,7 US-Dollar erreichen?

Die gegenwärtige Marktlage von Cardano (ADA) gibt Anlass zu einem optimistischen Ausblick, wobei die Marke von 0,70 Dollar als nächstes Ziel in den Blick genommen wird. Aktuelle Daten von IntoTheBlock deuten darauf hin, dass ADA sich in einer entscheidenden Nachfragezone befindet, die sich von 0,6016 Dollar bis 0,8421 Dollar erstreckt.

In diesem Bereich haben 208.690 Adressen insgesamt 2,07 Milliarden ADA-Token gekauft. Sollte der Kurs unter diesen Bereich fallen, wird erwartet, dass Cardano zwischen 0,5450 Dollar und 0,6016 Dollar Unterstützung findet.

Sollte ADA jedoch die momentanen Gewinne beibehalten und die Aufwärtsdynamik fortsetzen, könnte Cardano den Widerstand bei 0,8421 Dollar durchbrechen und sich dem psychologisch wichtigen 1-Dollar-Ziel nähern.

Der Stand von 0,61 Dollar zum Zeitpunkt der Betrachtung untermauert die Bedeutung dieser Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die kurz- bis mittelfristigen Preisprognosen von Cardano. Diese technischen Niveaus dienen nicht nur als Schlüsselpunkte für die Transaktionen von ADA-Inhabern, sondern auch als Indikatoren für Marktsentiment und potenzielle Preistrends.

Mehr Krypto- Besitzer könnten Auftrieb beschleunigen

Der Kryptowährungsmarkt zeigt aktuell positive Signale und könnte eine günstige Situation für Cardano (ADA) schaffen. Trotz herausfordernder makroökonomischer Bedingungen konnte der Markt für Kryptowährungen im Jahr 2023 eine starke Wachstumsrate aufrechterhalten, mit einer steigenden Anzahl von Krypto-Besitzern, die im November 575 Millionen erreichte.

Mit Blick auf das Jahr 2024 wird erwartet, dass die Zahl der weltweiten Krypto-Besitzer weiter auf 700 bis 900 Millionen ansteigen könnte, was die zunehmende Akzeptanz und das Interesse an Kryptowährungen unterstreicht.

Die Kursentwicklung von Bitcoin, die oft als Indikator für die allgemeine Marktstimmung dient, hat eine deutliche Aufwärtsbewegung gezeigt und könnte einen bevorstehenden Auftrieb für den gesamten Sektor signalisieren, von dem auch ADA profitieren könnte.

Neue Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin Minetrix zeigen auf, dass der Markt reich an Möglichkeiten für Investoren ist.

$BTCMTX ist ein aufkommendes Projekt im Bereich der Kryptowährungen, das darauf abzielt, die Landschaft des Bitcoin-Cloud-Minings durch innovative Ansätze zu revolutionieren. Die Plattform plant, einen "Stake-to-Mine"-Mechanismus einzuführen, der durch Smart Contracts automatisiert wird und auf der Ethereum-Blockchain basiert.

Anleger können auf dieser Plattform ihre Tokens staken und dadurch Mining Token erhalten. Diese Mining token können dann durch burning eingesetzt werden um dadurch Mining-Hash-Power zu verdienen.

Mit dem Ziel, eine sicherere und effizientere Verbindung zwischen verschiedenen Blockchains herzustellen, strebt Bitcoin Minetrix an, die Schwachstellen des herkömmlichen Cloud-Minings anzugehen und zu überwinden. Es repräsentiert einen der vielen innovativen Versuche, die Effizienz und Sicherheit im Bereich der digitalen Währungen zu erhöhen.

Presale mit großem Anklang

Das innovative Krypto-Projekt Bitcoin Minetrix hat im Rahmen seines Presale-Events bereits beachtlichen Zuspruch erfahren und schon 5,5 Millionen US-Dollar gesammelt. Diese Finanzierung unterstreicht das bedeutende Interesse und das Vertrauen der Investoren in das Potenzial des Projekts, eine Revolution im Bitcoin-Cloud-Mining zu initiieren.

Die eingesammelten Mittel sind für die Weiterentwicklung der Plattform und die Errichtung von Mining-Anlagen vorgesehen, wobei Cloud-Mining-Anbieter eine zentrale Rolle in der Infrastruktur spielen werden.

Mehrfach profitieren

Investoren, die sich für Bitcoin Minetrix interessieren, könnten mehrfach profitieren. Zum einen besteht das Potenzial für eine Wertsteigerung des Tokens nach dem Listing an Börsen, was traditionell ein Moment ist, der Aufmerksamkeit auf neue Projekte lenkt und zu Kurssteigerungen führen kann.

Ein weiterer Anreiz für Investoren ist die Möglichkeit, ihre Tokens zu staken. Das Staking ermöglicht es den Inhabern von Bitcoin Minetrix, Prämien zu verdienen, die attraktiv sein können. Laut aktuellen Websitedaten können Investoren durch das Staking ihrer Tokens eine geschätzte jährliche Prämie von 110% erhalten.

Diese Prämien werden über zwei Jahre ausgezahlt und richten sich nach dem Anteil am Staking-Pool und dem Prozentsatz der jährlichen Rendite.

Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, durch das Staking Mining-Token zu erhalten, welche dann wiederum genutzt werden können, um Mining-Power zu erwerben. Dies kann eine zusätzliche Einkommensquelle darstellen, indem Mining-Token in die Schürfung von Bitcoin investiert werden.

Solche Modelle bieten eine interessante Komponente für Investoren, die nach Wegen suchen, um ihr Krypto-Portfolio zu diversifizieren und passive Einkommensströme zu generieren.

