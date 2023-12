Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Beim Bund für Geistesfreiheit hatte man auf einen Erfolg der Klage gegen den sogenannten bayerischen Kreuzerlass gehofft, wenn das Thema erst einmal den juristischen Dunstkreis des Freistaats verlassen hat. Doch auch die Richter des Bundesverwaltungsgerichtshofs entschieden so wie die Vorinstanzen in München: Die Kreuze im Eingangsbereich bayerischen Behörden können hängen bleiben. In der bayerischen Staatskanzlei dürfte man aufatmen. Eine Aufhebung des 2018 verfügten Kreuzerlasses wäre zwar nach der Landtagswahl keine Katastrophe, aber doch ein unangenehmer Imageschaden für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und eine Steilvorlage für die politischen und sonstigen Gegner gewesen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5676187

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken