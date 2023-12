Koblenz/Holzdorf (ots) -Nach einer umfangreichen durch das Beschaffungsamt der Bundeswehr beauftragten Modernisierung des verlegefähigen Gefechtsstandes zur Luftverteidigung konnte das System nun wieder an die Luftwaffe übergeben werden.Das sogenannte Deployable Control and Reporting Centre (DCRC) ist der einzige verlegefähige Gefechtsstand im Einsatzführungsdienst der Luftwaffe und wird dort bereits seit über 15 Jahren zuverlässig betrieben. Mit der Zeit sind jedoch einige Komponenten veraltet. Damit das DCRC wieder dem aktuellen Stand der technologischen Entwicklung entspricht, wurde das Herzstück, das sogenannte Gefechtsführungssystem, nun rundum erneuert und steht der Luftwaffe ab sofort in der neuesten Generation wieder für die Luftraumüberwachung zur Verfügung.Das System besteht aus mehreren Containern mit Hochleistungs-Rechneranlagen, die dort auf engstem Raum funktional verbaut sind, sodass es einem stationären Gefechtsstand in Einsatzspektrum und Komplexität nahezu gleichzusetzen ist. Aufgrund seiner Verlegfähigkeit ist das DCRC weltweit einsetzbar und insbesondere für Anfangs- und Stabilisierungsoperationen besonders geeignet. Mit dem DCRC können der Luftraum kontrolliert und Luftstreitkräfte taktisch geführt werden. Bei einer Bedrohungslage führt der Gefechtsstand außerdem den taktischen Einsatz von Kampfflugzeugen und Flugabwehrraketen.Die herausragende Bedeutung des Systems für die Luftwaffe unterstreicht der für März bis Juli 2024 vorgesehene Einsatz des DCRC im Rahmen der Verstärkung Air Policing Baltikum (VAPB) als deutscher Beitrag zur integrierten NATO-Luftverteidigung in Estland.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5676198