DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20.12.2023 (vorläufige Fassung)

=== *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe Loan Prime Rate *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (und Geschäftsbericht) (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November PROGNOSE: -0,4% gg Vm/ -7,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-11,0% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: -27,0 Punkte zuvor: -27,8 Punkte *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,6% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -197,5 Mrd USD zuvor: 2. Quartal: -212,1 Mrd USD *** 15:00 IE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Q&A bei Konferenz des Economic and Social Research Institute 15:00 EU/EZB, 5-jährliche Anpassung des EZB-Kapitalschlüssels 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember PROGNOSE: -16,2 zuvor: -16,9 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 104,5 zuvor: 102,0 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -4,1% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

December 19, 2023

