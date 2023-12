Fyde Treasury hat eine Lösung für einen sicheren, nicht verwahrten, "liquiden Tresor" entwickelt, der für alle Kryptowährungsbesitzer vom Anfänger bis zum Power-User geeignet ist

Fyde Treasury, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das von einem ehemaligen NASA-Wissenschaftler geleitet wird, hat eine 3,2-Millionen-Dollar-S-Seed-Runde abgeschlossen und damit einen großen Schritt in Richtung eines kritischen Branchenproblems gemacht die Verwaltung und Skalierbarkeit von Krypto-Schatzbeständen in der Chain. Die Finanzierungsrunde wurde von OP Crypto Ventures angeführt, und Arrington Capital, Big Brain Holdings und Merit Circle tätigten neben anderen namhaften Fonds und Angel-Investoren weitere Investitionen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fyde im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft. Während Fyde Fortschritte macht und seine Plattform veröffentlicht wird, sehen wir uns als Brücke zwischen unserem Unternehmen und anderen Portfoliounternehmen innerhalb der DAO. Jede einzelne Unternehmen steht vor den gleichen Herausforderungen beim Management eigener Aktien." Tommy Quite, CFO Mitbegründer von Merit Circle.

Das Gründungsteam von Fyde kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der aus globalen Finanzinstituten, web3 und der akademischen Welt stammt. Die Teammitglieder verfügen über einen ausgezeichneten Promotionshintergrund und haben Forschungspositionen an Institutionen wie Stanford, Cambridge und UCLA sowie Abschlüsse der London Business School inne.

On-Chain Treasury Management aktivieren

Im Bereich der Kryptowährungen beinhaltet eine effektive Finanzverwaltung die Überwachung des Werts von Token, die durch intelligente Blockchain-Verträge erstellt werden. Fyde Treasury hat eine Lösung für einen sicheren, nicht verwahrten, "liquiden Tresor" entwickelt, der auf die Besitzer von Kryptowährungen zugeschnitten ist. Die Besitzer deponieren eine Auswahl an digitalen Assets im liquiden Tresor, behalten das Eigentum an ihren Token und profitieren von einer verbesserten Performance. Dies ermöglicht Nutzern einen systematischen Ansatz zur Risikominderung im DeFi in einer einfachen, reibungslosen Lösung. Darüber hinaus erhalten Nutzer einen Anreiz, mit dem liquiden Tresor-Token $TRSY zu handeln, der eine zuverlässige und effiziente Zahlungsmöglichkeit bietet.

Das Protokoll wird von einer Simulationsmaschine unter Stressbedingungen getestet und optimiert. Dieses System nutzt heuristische und stochastische agentenbasierte Modellierung, um Tokenomic-Designs zu modellieren und abgestimmte Anreizstrukturen zwischen Blockchain-Unternehmen, dezentralen Computern und Token-Inhabern zu schaffen.

Die Finanzspritze soll Fyde bei der Bewältigung der großen Herausforderungen unterstützen, die die Überwachung von Krypto-Token im Wert von mehreren Milliarden Dollar in der Chain mit sich bringt. Angesichts der Rückschläge, mit denen zentralisierte, intransparente Kryptounternehmen im Jahr 2022 konfrontiert waren, in Verbindung mit der anhaltenden Volatilität innerhalb des Sektors und der zunehmenden Instabilität herkömmlicher Bankensysteme ist eine dezentrale Lösung immer dringlicher geworden.

Das Fyde Treasury Protocol wurde kürzlich im Dezember 2023 auf Ethereum eingeführt. Das Team lädt dazu ein, sich dem Fyde Treasury Protocol während des Liquiditätsanpassungsprozesses anzuschließen und FYDE-Punkte zu sammeln.

Über Fyde Treasury

Fyde Treasury wurde entwickelt, um das Krypto-Treasury-Management-Ökosystem mithilfe eines liquiden Tresors zu erschließen. Dieser Tresor ermöglicht eine Lösung, die sowohl für Anfänger als auch für Power-User auf konforme und kryptonative Weise nützlich ist. Er deckt die vier Säulen des Krypto-Treasury-Managements effektiv ab: Asset-Diversifizierung, Renditegenerierung, Token-Liquidität und Erhaltung der Governance. Das Unternehmen wurde im 3. Quartal 2022 gegründet.

Weitere Informationen über Fyde Treasury finden Sie auf der Website oder kontaktieren Sie gm@fyde.fi

