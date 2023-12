Bei BioNTech-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund zwei Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken. Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...