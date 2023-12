Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, wurde jetzt von Precision Reports in der Studie 'Global Telecom Billing and Revenue Market' als eines der beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich Ertragsmanagement gewürdigt. Tecnotree ist als einer der weltweit größten Anbieter von Lösungen für die Abrechnung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Ertragsmanagement anerkannt. Die Bestätigung dafür liefert dieser jüngste umfassende Bericht, der eine gründliche und aufschlussreiche Analyse des globalen Marktes für Telekommunikationsabrechnungen und Ertragsmanagement enthält und den Markt anhand der wichtigsten Akteure, ihrer Marktanteile und des zukünftigen Wachstums bis 2029 bewertet.

Tecnotree hat sich die Spitzenposition unter den anderen führenden Telekommunikationsunternehmen in dem Bericht gesichert, der eine detaillierte Analyse des Marktes nach Segmenten wie z.B. Anteil, Anwendung, Endverwendung und bedeutende regionale Präsenz bietet. Die Studie beschäftigt sich eingehend mit der Abrechnung von Telekommunikationsdienstleistungen und den Erträgen auf dem globalen Markt, wobei der Schwerpunkt auf Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika lag. Mit dem zunehmenden Trend zu CAPEX ("CAPital EXpenditures") aufgrund von Modernisierungsinitiativen benötigen Kommunikationsdienstleister (CSPs) neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Erträgen. Dazu gehören unter anderem 5G-Dienste wie EMBB (Enhanced Mobile Broadband) und URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) mit Funktionen zum Network Slicing sowie die Bündelung von Diensten über Partner-Ökosysteme und -Kanäle. Im Gegensatz zu 2022 wird für den Markt für Telekommunikationsabrechnungen und -erträge eine Zunahme der kumulierten jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) für den Zeitraum von 2022 bis 2029 prognostiziert, mit einem voraussichtlichen Marktwert von mehreren Millionen US-Dollar.

Mit den 5G-fähigen Ertragsmanagement- und Monetarisierungslösungen von Tecnotree können CSPs ihr Ertragsmanagement verwalten, unter anderem in den Bereichen Bewertung, Gebührenerhebung, Abrechnung, Zahlungen, Inkasso, Umsatzsicherung und Betrugsmanagement. Die Schlüsselinvestitionen von Tecnotree in den Bereichen des cloudbasierten B2B2X-Ökosystems durch Tecnotree Moments, seiner SaaS-Angebote, die mit den drei großen Clouds (Azure, AWS, GCP) kompatibel sind, haben in Verbindung mit dem Fintech-Wachstum des Unternehmens durch die DiWa-Plattform zu dieser Anerkennung geführt.

Das Tecnotree-Produkt "Digital Convergent Billing Charging" ist eine einheitliche Ertragsmanagement-Lösung, die bei der Konsolidierung verschiedener Unternehmensressourcen helfen kann und diese in wiederverwendbare Komponenten für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit einer Vielzahl von Services umwandelt. Bei der Ertragsmanagement-Lösung von Tecnotree handelt es sich um eine konvergente All-in-One-Plattform, die dafür konzipiert ist, alle Anforderungen eines modernen CSPs an das Ertragsmanagement zu erfüllen, unter anderem in Bezug auf Telekommunikationsdienste wie Sprache, Daten für das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft sowie 5G- und IoT-Dienste der nächsten Generation. Die Lösung ist einzigartig aufgestellt, um 5G-Angebote, einschließlich Network Slicing, in einem verteilten Cloud-Computing- und netzbasierten Bereitstellungsmodell zu unterstützen, wozu auch die Verteilung von Arbeitslasten auf Edge-Ebene für ein besseres Kundenerlebnis gehört. Die digitale Ertragsmanagement-Lösung von Tecnotree bietet Funktionen zur Gebührenabrechnung in Echtzeit, die eine genaue Abrechnung mit interaktiven Präsentationsoptionen für die digitalen Kanäle der heutigen Zeit sicherstellen und eine breite Palette an flexiblen Zahlungsoptionen bieten, zu denen sowohl traditionelle Zahlungsarten als auch digitale Geldbörsen gehören.

Ein zentrales Designprinzip für die Produkte von Tecnotree einschließlich der digitalen Ertragsmanagement-Lösungen ist die Einhaltung von Industriestandards, insbesondere der TM-Forum- und 3GPP-Standards. Die Ertragsmanagement-Lösung unterstützt die TMF-Entitätsspezifikationen in Bezug auf das Konto-, Rechnungs-, Saldo-, Nutzungsverbrauchs- und Zahlungsmanagement. Im Zuge der Weiterentwicklung der 5G-Standards unterstützen unsere Gebührendienste die CHF/CCS-Funktion von Release 16 und werden kontinuierlich zu Standards nach 3GPP Release 17 weiterentwickelt.

Die Komponenten der Tecnotree-Lösung zum digitalen Ertragsmanagement sind mit einer Funktion zur dynamischen Entscheidungsfindung ausgestattet, in die mehrere Dimensionen wie Benutzerprofil, Verhalten, Servicetyp, Zahlungsverkehrslage usw. integriert sind. Auf diese Weise können CCS- und Abrechnungssysteme dynamische, zeitkritische Entscheidungen treffen, für die eine extrem schnelle Entscheidungsfindung erforderlich ist, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Einige Beispiele dafür sind dynamische Kontingente für die Reservierung von gebührenpflichtigen Einheiten auf Basis von Nutzerprofilen, -verhaltensweisen und -mustern (ein jugendlicher Nutzer, der zu einer bestimmten Tageszeit einen Videostreaming-Dienst nutzt, soll ein dynamisches Kontingent für seine spezifische Nutzung erhalten, das aus ähnlichen Daten gelernt wurde).

Zur Entwicklung von kreativen Strategien für die Monetarisierung von Services unterstützt Tecnotree die CSPs dabei, einen ganzheitlichen Überblick über alle von den Kunden abonnierten und genutzten Services zu behalten. Die Ertragsmanagement-Lösung von Tecnotree unterstützt auch Modelle zur Aufteilung und Abrechnung von Erträgen über mehrere B2B2BX-Unternehmen hinweg. Damit können CSPs neue Umsatzmodelle schaffen, in denen Partnerdienste gebündelt und Umsätze in Echtzeit unter den Partnern aufgeteilt werden.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, da wir unermüdlich daran gearbeitet haben, unseren Kunden die besten Ertragsmanagement-Funktionen zu bieten. Unsere digitalen, konvergenten Abrechnungs- und Gebührenerhebungs-Plattformen sind 5G-fähig und dienen der Verbesserung der mobilen Breitband- und unternehmenskritischen Kommunikation sowie des massiven IoT. Eine entscheidende Fähigkeit unserer Plattform und ihrer Konfigurierbarkeit besteht darin, dass sie für Vorwärtskompatibilität ausgelegt ist, also für die flexible Unterstützung künftiger Dienste, die heute noch unbekannt sind.

Die beispiellose Flexibilität unserer Plattformen verleiht den CSPs die volle Kontrolle darüber, wie sie sich vom Markt abheben, ihren Umsatz steigern, ihre Betriebskosten senken und das Kundenerlebnis durch KI-gestützte Hyperpersonalisierung verbessern können. Wir sind davon überzeugt, dass die Aufnahme von Tecnotree in die Liste der Top-Unternehmen eine weitere Bestätigung für unser konsequentes Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen ist, die unsere Partner in die Lage versetzen, ihre Erträge zu verwalten und zu maximieren."

Den detaillierten Bericht finden Sie hier: Telecom Billing and Revenue Market Share Size 2023: Top Players, Market Share, Future Growth by 2029 Oracle, Tecnotree, Netcracker (digitaljournal.com)

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

