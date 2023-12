DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Anleger gehen vor Weihnachten noch mal shoppen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es nach dem Rücksetzer am Vortag am Dienstag wieder leicht nach oben. Doch die Börsianer fahren nur noch mit angezogener Handbremse, viele haben die Aktivitäten mit Blick auf Weihnachten bereits deutlich nach unten gefahren. Das Volumen ist inzwischen so ausgedünnt, dass bereits kleinere Orders für deutliche Kursausschläge sorgen.

So schloss der DAX 0,6 Prozent höher bei 16.744 Punkten und profitierte vom Schwergewicht Siemens (+2,8%). Hier hoben die Analysten der UBS das Kursziel auf 200 Euro an, obwohl die Aktie nahe ihrem Rekordniveau notiert. Und die Fondsmanagerumfrage der Bank of America zeigte, dass diese für Aktien und Anleihen im kommenden Jahr positiv gestimmt sind - nach einem phänomenalen Aktienjahr 2023.

Nucera profitieren von Analystenkommentaren

Nucera profitierten von positiven Analysten-Kommentaren, deren Kursziele durchweg viel Platz nach oben bieten. Für Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank ist Nucera das Unternehmen primus inter pares. Während andere Wettbewerber aus dem Wasserstoffsektor zuletzt enttäuscht hätten, liefere die Thyssen-Tochter. Die Book-to-Bill-Ratio von über 1 stehe für solides Wachstum. Das auf 29 von 30 Euro gesenkte Kursziel bietet trotz eines Plus in der Aktie von 12,5 Prozent auf 18,71 Euro noch Platz nach oben.

Bei Volkswagen haben sich das Management und der Betriebsrat auf das Effizienzprogramm für die Kernmarke geeinigt, mit dem der Ergebnisbeitrag für den Gesamtkonzern in den kommenden Jahren spürbar steigen soll. Für die Analysten lieferte dies keine Überraschung, die Aktie schloss 0,6 Prozent tiefer.

Covestro legten um 1,4 Prozent auf 53,74 Euro zu. Laut einem Bloomberg-Bericht will Adnoc die Offerte für Covestro auf 60 Euro je Anteilsschein erhöhen. Es wäre nicht das erste Gebot durch Abu Dhabi. Zuletzt war im Sommer von einem Gebot von 57 Euro die Rede gewesen nach zuvor 55 Euro. Entsprechend vorsichtig reagierten die Anleger auf die neue Spekulation.

Die Aktie von Deutsche Euroshop gewann 6,2 Prozent. Der Shoppingcenter-Investor erhöht die geplante Sonderdividende um 60 Cent auf 1,95 Euro je Aktie, zudem soll ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt werden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.744,41 +0,6% +20,26% DAX-Future 16.941,00 +0,6% +16,91% XDAX 16.753,43 +0,5% +20,79% MDAX 27.156,95 +0,9% +8,12% TecDAX 3.332,53 +0,8% +14,08% SDAX 13.732,09 +1,1% +15,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,40 +67 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 10 0 2.953,3 59,7 58,0 MDAX 41 7 2 455,5 25,3 26,2 TecDAX 22 7 1 791,8 22,1 21,8 SDAX 53 10 7 128,6 9,4 8,3 ===

December 19, 2023

