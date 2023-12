Die Auszeichnung würdigt die entscheidende Rolle der Datenintegrität für fortschrittliche Analytik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz mit vertrauenswürdigen Ergebnissen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass es den Amazon Web Services (AWS) Data and Analytics Competency Status erreicht hat. Diese Auszeichnung würdigt Precisely dafür, dass das Unternehmen seinen Kunden ermöglicht, Vertrauen in ihre Daten aufzubauen, die in verschiedenen AWS-Diensten gespeichert und verarbeitet werden. Die Auszeichnung folgt auf die Nachricht, dass die Precisely Data Integrity Suite die Amazon Redshift Service Ready-Zertifizierung erhalten hat, die im vergangenen Monat auf der AWS re:Invent 2023 bekannt gegeben wurde was die Stärkung der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht.

Das Erreichen der AWS Data and Analytics Competency zeichnet Precisely als Mitglied des AWS Partner Network (APN) aus, da es spezialisierte Software anbietet, die Unternehmen bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer Projekte auf AWS unterstützt. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen APN-Mitglieder über umfassende AWS-Kenntnisse verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.

Die Precisely Data Integrity Suite bietet Unternehmen auf der ganzen Welt die notwendigen Tools, um Genauigkeit, Konsistenz und standortbasierten Kontext für auf AWS gespeicherte Daten zu liefern. Durch die Nutzung der Kombination von Datenintegritätsdiensten der Suite können Kunden nahezu in Echtzeit auf wertvolle Daten aus modernen und älteren Systemen zugreifen, Probleme proaktiv erkennen, Daten in höchster Qualität liefern, zuvor verborgene Beziehungen aufdecken und Daten mit zusätzlichem Kontext anreichern.

"Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, fortschrittliche Analysen bereitzustellen, KI-Programme zu nutzen und mit der Kundennachfrage nach minutengenauen Einblicken Schritt zu halten", sagt Eric Yau, Chief Operating Officer bei Precisely. "Letztlich erkennen Unternehmen, dass diese strategischen Ziele nur durch eine robuste Datenintegritätsstrategie erreicht werden können, die den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten so nah wie möglich an der Echtzeit erlaubt."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Startups bis hin zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach AWS-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu helfen.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Precisely und AWS.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

