© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Eine neue UBS-Analyse zeigt. Die Aktie des deutschen Industrieriesen wird mit einem kräftigen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt.Die Aktie sei derzeit eine "extreme Wertchance", schreibt Analyst Andre Kukhnin am Dienstag. Siemens-Aktien handeln derzeit mit einem circa 55-prozentigen Abschlag im Vergleich zu reinen Wettbewerbern wie Schneider Electric, basierend auf der Summe der Einzelteile des Konzerns (Sum Of The Parts/ SOTP). Der Analyst hebt das Elektrifizierungs- und Automatisierungsportfolio von Siemens hervor, das implizit mit weniger als dem achtfachen des EV/EBIT bewertet wird. Auch deshalb setzt die UBS ihr Kursziel bei 200 Euro fest, fast 20 Prozent über dem Schlusskurs vom …