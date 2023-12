NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat ringt um eine neue Gaza-Resolution. Ein von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegtes Papier wurde am Dienstag hinter den Kulissen weiter intensiv diskutiert. Es fordert unter anderem eine Aussetzung der Gewalt im Gazastreifen, um mehr humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen. Eine Abstimmung darüber war eigentlich schon für Montag angesetzt gewesen, seitdem aber mehrfach verschoben worden. Derzeit ist sie für Dienstagabend MEZ geplant. Auch das könnte sich jedoch noch ändern.

Bei den Diskussionen geht es vor allem darum, ob sich Formulierungen finden lassen, denen auch die USA zustimmen können. So ist in dem Text schon nicht mehr von einer "Einstellung" der Gewalt, sondern von einer "Aussetzung" die Rede. Zuvor waren im Weltsicherheitsrat bereits mehrfach Resolutionen zu einem Waffenstillstand in Gaza gescheitert, hauptsächlich weil die USA sich stets hinter Israel gestellt hatten. Bislang hat das Gremium nur vor einigen Wochen eine Resolution mit humanitärem Fokus zu dem Konflikt verabschiedet./cah/DP/he