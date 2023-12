LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zur Pflege:

"Die Pflegebeauftragte Claudia Moll nutzt bei der Beschreibung der Pflegesituation in Deutschland stets eine Formulierung, die die ganze Dramatik anschaulich auf den Punkt bringt: "Wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben, wohl kaum mehr Geld, aber sicher mehr Menschen mit Pflegebedarf." Mit anderen Worten: Der wirkliche Pflegenotstand kommt erst noch - wenn es nicht gelingt, die Pflege an die demografische Entwicklung anzupassen."/yyzz/DP/he