TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge mehrere Raketen aus dem Libanon abgefangen und die Abschussstellung beschossen. Wie die israelische Armee am späten Dienstagabend mitteilte, fing die Luftabwehr nach Raketenalarm im Norden Israels sechs aus dem angrenzenden Libanon abgefeuerte Raketen erfolgreich ab. Daraufhin habe ein Kampfflugzeug sowohl den Raketenwerfer als auch eine "terroristische Zelle" beschossen.

Zudem sei eine militärische Anlage der Hisbollah-Miliz auf libanesischem Gebiet getroffen worden. Bei einem Beschuss eines israelischen Postens im Norden Israels seien zwei Reservisten verletzt worden. Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppen wie der Hisbollah.

Israels Militär hatte die eng mit dem Iran verbundene Hisbollah am Vortag vor einer Verschärfung der Kampfhandlungen an der Grenze gewarnt. "Wir sind heute näher an einem Krieg als gestern", sagte Militärsprecher Jonathan Conricus und warf der Hisbollah eine "stetige, systematische Eskalation entlang der Grenze" vor. Die Schiitenmiliz verwickele "den Libanon in einen gefährlichen Krieg".

Eine diplomatische Lösung mit der Hisbollah werde angestrebt, sagte er. Sollte diese aber nicht erreicht werden, sei Israels Militär bereit, "seine Fähigkeiten zu nutzen, damit israelische Zivilisten im Grenzgebiet in ihre Häuser zurückkehren können". Den Angaben nach wurden in den vergangenen Monaten rund 80 000 israelische Zivilisten aufgrund der Kampfhandlungen im Norden des Landes evakuiert./ln/DP/mis