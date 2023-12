Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Phoenix Mecano passt Guidance an



20.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Phoenix Mecano geht neu von einer Gewinnsteigerung vor Sondereffekten um die 10 Prozentmarke aus. Einschliesslich Sondereffekten wird die Gruppe voraussichtlich ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum erzielen. Stein am Rhein/Kloten, 20. Dezember 2023. Die markante Abkühlung der Industriekonjunktur in den letzten Monaten hat zur Folge, dass Phoenix Mecano im ablaufenden Geschäftsjahr 2023 vor Sondereffekten möglicherweise knapp unter der angestrebten zweistelligen Steigerung des Betriebsergebnisses bleiben könnte. Phoenix Mecano passt deshalb die Guidance an und geht neu von einer Gewinnsteigerung um die 10 Prozentmarke aus. Phoenix Mecano wird das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich erneut mit einem Rekordergebnis abschliessen. Einschliesslich Sondereffekten wird die Gruppe demzufolge ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum erzielen. Der positive Trend im Turnaround der Sparte DewertOkin Technology Group setzt sich fort und dank der anhaltend starken Cashflow-Generierung erwartet Phoenix Mecano, mit einer Netto-Cash-Position ins neue Jahr zu starten. Am 15. Februar 2024 wird Phoenix Mecano Einzelheiten zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 bekannt geben. Die Resultate des Geschäftsjahrs 2023 und der Geschäftsbericht 2023 werden am 23. April 2024 veröffentlicht. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 7000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

