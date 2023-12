DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach oben

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schließen sich am Mittwoch der freundlichen Vorgabe der Wall Street an, wo der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-100-Index neue Rekordhochs markierten. Auch in Syndey ging es nach oben, dort wurde der Handelstag mit einem Plus von 0,7 Prozent bereits beendet. An den US-Börsen wurde weiter Zinssenkungsfantasie gespielt. Einmal mehr wurden dabei Stimmen aus Kreisen der US-Notenbank ignoriert. Der Präsident der Notenbankfiliale Atlanta, Raphael Bostic, hatte gesagt, die Fed werde 2024 die Zinsen nur zweimal senken. Dagegen werden am US-Aktienmarkt bereits mindestens fünf Zinssenkungen gespielt. Zugleich setzen die Akteure darauf, dass eine Rezession vermieden werden kann.

In Tokio und auch in Seoul geht es um 1,6 Prozent nach oben, der japanische Nikkei-Index erreicht 33.750 Punkte. In Hongkong beträgt das Plus 1,1 Prozent. Dass die japanischen Exporte im November im Jahresvergleich wider Erwarten leicht gesunken sind, bremst nicht. Händler verweisen stattdessen darauf, dass die japanische Notenbank am Vortag ihren lockeren Kurs bestätigt habe, das trage weiter. Der von der Entscheidung geschwächte Yen zeigt sich zur gleichen Vortageszeit wenig verändert, gegenüber dem Tagestief vom Dienstag aber deutlich fester mit aktuell 143,58 je Dollar.

Lediglich Schanghai schert nach unten aus, der dortige Leitindex liegt nach einem positiven Start inzwischen 0,5 Prozent zurück. Hier bremst, dass die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen unverändert belassen und nicht etwas gesenkt hat - zumal viele Marktteilnehmer weiter auf staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die maue Konjunktur warten. Der einjährige Referenz-Zinssatz bleibt bei 3,45 und der fünfjährige bei 4,2 Prozent.

Zu den größeren Gewinnern in Tokio gehören die Aktien der als exportempfindlich geltenden Autohersteller angesichts der jüngsten Yen-Schwäche. Mazda gewinnen 4,6 und Honda 2,9 Prozent. Nur vorübergehend leichter tendierten Reederei-Aktien vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Inzwischen liegen Mitsui O.S.K. Lines und Nippon Yusen mit bis zu 2,6 Prozent mit dem Markt deutlich im Plus.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.537,90 +0,7% +7,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.749,59 +1,6% +25,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.610,91 +1,6% +16,7% 07:00 Schanghai-Comp. 2.916,79 -0,5% -5,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +1,1% -16,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.115,40 -0,0% -4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.469,25 +0,2% -2,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:26 % YTD EUR/USD 1,0967 -0,2% 1,0984 1,0939 +2,5% EUR/JPY 157,57 -0,3% 158,02 157,31 +12,3% EUR/GBP 0,8621 -0,1% 0,8628 0,8630 -2,6% GBP/USD 1,2721 -0,1% 1,2731 1,2675 +5,2% USD/JPY 143,68 -0,1% 143,86 143,82 +9,6% USD/KRW 1.298,84 -0,2% 1.301,70 1.309,01 +2,9% USD/CNY 7,0861 +0,1% 7,0781 7,0895 +2,7% USD/CNH 7,1351 +0,1% 7,1247 7,1500 +3,0% USD/HKD 7,8039 +0,1% 7,7995 7,7995 -0,1% AUD/USD 0,6771 +0,1% 0,6763 0,6720 -0,6% NZD/USD 0,6278 +0,1% 0,6271 0,6231 -1,2% Bitcoin BTC/USD 42.610,85 +0,7% 42.315,70 42.994,78 +156,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,01 73,94 +0,1% +0,07 -3,0% Brent/ICE 79,22 79,23 -0,0% -0,01 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.040,21 2.040,33 -0,0% -0,12 +11,9% Silber (Spot) 24,12 24,10 +0,1% +0,02 +0,6% Platin (Spot) 962,00 962,50 -0,1% -0,50 -9,9% Kupfer-Future 0,00 3,89 0% 0 +2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2023 00:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.