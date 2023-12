© Foto: Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Im Frühjahr löste eine Krise bei US-Regionalbanken große Sorgen vor einer neuen Finanzkrise aus. Unser Gastautor und Wall-Street-Experte Bryan Perry sieht einige starke Short-Chancen in dem Sektor.In den letzten sechs Wochen hat die Markterholung fast alle Sektoren aus einigen sehr bärischen Abwärtstrends herausgeholt, darunter auch die Finanzwerte. Obwohl es angesichts der besseren Konjunktur- und Zinsaussichten gute Gründe gibt, in Bankaktien zu investieren, müssen die Regionalbanken noch einige große Hürden überwinden, damit der Sektor langfristig auf soliden Füßen steht. Diese Bereiche setzen den Bankensektor unter Druck: Die Regionalbanken mussten mit ansehen, wie Kunden Einlagen in …