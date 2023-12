EQS-News: Douglas GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG Geschäftsjahr 2022/23

DOUGLAS mit Rekordumsatz und -ergebnis Geschäftsjahr 2022/23 (Oktober 2022 bis September 2023): Bereinigter Konzernumsatz (netto) wächst um 12,1% auf 4,1 Milliarden Euro (auf vergleichbarer Fläche, "lfl": +13,4%) Zweistelliges Omnichannel-Wachstum: Bereinigter Filialumsatz (netto) steigt um 13,0% (lfl: 15,5%), E- Commerce um 10,3% (lfl: 9,2%) Bereinigtes EBITDA legt 22,3% auf 725,9 Millionen Euro zu; positiver Jahresüberschuss von 16,7 Millionen Euro (Vorjahr: -313,8 Millionen Euro) Liquidität von 262,3 Millionen Euro (Vorjahr: 245,3 Millionen Euro)

(Oktober 2022 bis September 2023): Viertes Quartal (Juli bis September 2023): Bereinigter Konzernumsatz (netto) steigt um 9,1% auf 883,0 Millionen Euro

(lfl: 9,4%) Bereinigter Filialumsatz (netto) wächst um 9,6% (lfl: 8,6%), E-Commerce mit Plus von 7,9% (lfl: 12,0%) Bereinigtes EBITDA legt 25,0% auf 136,7 Millionen Euro zu; deutlich verbesserte bereinigte EBITDA-Marge: 15,5% (Vorjahr: 13,5%) Free Cashflow von 121,7 Millionen Euro

(Juli bis September 2023): Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: "Unsere Ergebnisse belegen sowohl die Stärke unseres stark aufgestellten Omnichannel-Geschäftsmodells als auch unser einmaliges Angebot an die Kundinnen und Kunden."

Guter Start ins Geschäftsjahr 2023/24 mit solidem Vorweihnachtsgeschäft Düsseldorf, 20. Dezember 2023 - DOUGLAS, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat sein Geschäftsjahr 2022/23 mit Rekordergebnissen abgeschlossen: Mit einem bereinigten Umsatz (netto) von 4,1 Milliarden Euro (GJ 2021/22: 3,65 Milliarden Euro) zwischen Oktober 2022 und September 2023 hat DOUGLAS erstmals die Schwelle von 4 Milliarden Euro Umsatz (netto) überschritten und ist damit im Jahresvergleich um 12,1% gewachsen. Sowohl die Filialen (+13,0%) als auch das Online-Geschäft (+10,3%) haben zweistellig zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen und bestätigen damit die Omnichannel-Strategie des Unternehmens. Gleichzeitig erzielte DOUGLAS ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 725,9 Millionen Euro (GJ 2021/22: 593,4 Millionen Euro) - eine Steigerung von 22,3% bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 17,7%. Erstmals seit Beginn der Pandemie weist DOUGLAS einen Jahresüberschuss aus. Das Nettoergebnis verbesserte sich von -313,8 Millionen Euro im Vorjahr deutlich auf 16,7 Millionen Euro. Der Free Cashflow stieg auf 480,6 Millionen Euro (GJ 2021/22: 366,6 Millionen Euro). "Unsere Ergebnisse belegen sowohl die Stärke unseres sehr gut aufgestellten Omnichannel-Geschäftsmodells als auch unser einmaliges Angebot an Kundinnen und Kunden", sagte Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group. "Auf diesem Erfolg werden wir durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie ‚Let it Bloom' aufbauen. In diesem Jahr haben wir dafür mit verschiedenen Initiativen bereits die Weichen gestellt. Wir sind auf einem guten Weg, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unser Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz bis 2026 zu erreichen." Q4: Bereinigtes Umsatzwachstum (netto) im neunten Quartal in Folge DOUGLAS hat das Geschäftsjahr mit einem weiteren erfolgreichen Quartal abgeschlossen und den bereinigten Umsatz (netto) von Juli bis September um 9,1% auf 883,0 Millionen Euro (Q4 2021/22: 809,7 Millionen Euro) gesteigert. Das Wachstum ist auf die guten Ergebnisse beider Kanäle zurückzuführen: Der bereinigte Filialumsatz (netto) verzeichnete einen Anstieg von 9,6% (lfl: +8,6%) und das Online-Geschäft legte im Jahresvergleich um 7,9% zu (lfl: +12,0%), was einmal mehr das robuste Omnichannel-Modell unter Beweis stellt. Getragen wurde die Entwicklung im vierten Quartal - dem neunten Quartal mit einem Umsatzwachstum in Folge - von positiven Ergebnissen in allen Segmenten, insbesondere in DACHNL (+9,2%) und CEE (+18,8%). Von Juli bis September erzielte DOUGLAS ein bereinigtes EBITDA von 136,7 Millionen Euro (Q4 2021/22: 109,4 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,5% und liegt damit über der Vorjahresmarge von 13,5%. Das Nettoergebnis verbesserte sich im vierten Quartal ebenfalls um 203,0 Millionen Euro auf -28,2 Millionen Euro (Q4 2021/22: -231,2 Millionen Euro). Die Liquidität lag zum Stichtag 30. September bei 262,3 Millionen Euro (30. September 2022: 245,3 Millionen Euro). Durch die positive Liquiditätsentwicklung und den starken Anstieg des bereinigten EBITDA hat sich der Verschuldungsgrad des Unternehmens zum Bilanzstichtag weiter auf nun 4,7 verbessert. DOUGLAS stellt sich für zukünftiges Wachstum auf Mit der Umsetzung der Strategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026" stellt das Unternehmen die Weichen für nachhaltiges Wachstum und hat in den vier strategischen Säulen "Beauty Destination #1", "Auswahl an Marken", "Omnichannel-Einkaufserlebnis" und "Effizientes Geschäftsmodell" wichtige Entscheidungen getroffen und neue Meilensteine erreicht. Die Geschäftsentwicklung wird durch verschiedene Initiativen vorangetrieben, darunter: Ausbau des Filialnetzes: DOUGLAS entwickelt sein Filialnetz kontinuierlich weiter und hat seine Aktivitäten insbesondere in Mittel- und Osteuropa (CEE) verstärkt, einer der wichtigsten Wachstumsregionen für die Gruppe. Im Geschäftsjahr 2022/23 eröffnete DOUGLAS 39 neue Filialen, davon 26 im Segment CEE, unter anderem in Polen, Estland und Rumänien. Auch wurden nach dem Markteintritt in Slowenien die ersten Filialen eröffnet - ebenso wie in Belgien. Zudem wurden 76 Filialen modernisiert. Wachstumstreiber E-Commerce: Mit seinem Omnichannel-Modell verfügt DOUGLAS nicht nur über ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Das Online-Geschäft ist darüber hinaus ein besonderer Wachstumstreiber: Die gute Entwicklung der DOUGLAS Online-Shops und des Segments Parfumdreams / Niche Beauty mit Fokus auf E-Com zeigt die anhaltende Nachfrage der Kund*innen nach einem überzeugenden Online-Angebot und einem attraktiven digitalen Einkaufserlebnis. Nachhaltigkeit: DOUGLAS hat das Ziel, ein führender Premium-Beauty-Anbieter im Bereich Nachhaltigkeit zu sein. Im Rahmen einer neuen ESG-Strategie hat das Unternehmen drei Schwerpunkte definiert: Menschen, Umwelt und Produkte. Für jeden dieser Bereiche hat DOUGLAS konkrete Ziele festgelegt, die sich auf spezifische Themen wie Klimaschutz, Energie und Abfallmanagement konzentrieren. DOUGLAS wird weitere Details zu seiner ESG-Strategie im Nachhaltigkeitsbericht 2024 bekanntgeben, der im ersten Quartal 2024 veröffentlicht werden soll. Guter Start ins Geschäftsjahr 2023/24 DOUGLAS ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2023/24 gestartet. Das wichtige Vorweihnachtsgeschäft mit den Handelshighlights "Singles' Day" und "Beauty Friday" / "Black Week" verlief sowohl online als auch im stationären Geschäft zufriedenstellend. Auch hat DOUGLAS im Oktober 2023 angesichts der anhaltend positiven Liquiditätsentwicklung der Gruppe entschieden, die halbjährlich fälligen Zinsen für die sogenannten PIK-Notes in Cash zu bezahlen.

ÜBERBLICK FINANZERGEBNISSE* Q4 GJ 2022/23 Q4

2021/22 Q4

2022/23 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Bereinigter Konzernumsatz (netto)** €809,7m €883,0m 9,1% 9,4% Filialen €560,0m €613,6m 9,6% 8,6% E-Commerce €248,2m €267,8m 7,9% 12,0% E-Commerce % (Konzernumsatz) 30,7% 30,3% -0,4ppt Segment DACHNL €375,8m €410,4m 9,2% 8,3% Segment Frankreich €152,4m €161,0m 5,7% 5,9% Segment Südeuropa €123,7m €130,1m 5,2% 4,2% Segment CEE*** €107,3m €127,5m 18,8% 16,1% Segment Parfumdreams /

Niche Beauty €29,3m €40,1m 36,9% 37,1% Bereinigtes EBITDA €109,4m €136,7m 25,0% Liquidität (30. September) €245,3m €262,3m 6,9% Nettoergebnis -€231,2m -€28,2m 87,8%

GJ 2022/23 GJ

2021/22 GJ

2022/23 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Bereinigter Konzernumsatz (netto)** €3.649,9m €4.091,0m 12,1% 13,4% Filialen €2.450,3m €2.769,0 13,0% 15,5% E-Commerce €1.199,1m €1.322,4m 10,3% 9,2% E-Commerce % (Konzernumsatz) 32,9% 32,3% -0,6ppt Segment DACHNL €1.638,8m €1.871,9m 14,2% 14,6% Segment Frankreich €781,2m €813,5m 4,1% 5,4% Segment Südeuropa €588,4m €622,7m 5,8% 13,5% Segment CEE*** €442,0m €556,4m 25,9% 21,0% Segment Parfumdreams /

Niche Beauty €146,8m €171,6m 16,9% 17,3% Bereinigtes EBITDA €593,4m €725,9m 22,3% Liquidität (30. September) €245,3m €262,3m 6,9% Nettoergebnis -€313,8m €16,7m Pos.

* Finanzberichterstattung gemäß IFRS 16. Alle Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst. ** Bereinigt um den Nettoumsatz der geschlossenen bzw. zu schließenden Filialen in Spanien. *** CEE = Mittel- und Osteuropa (Bulgarien, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei) ÜBER DOUGLAS DOUGLAS ist der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Unternehmen inspiriert seine Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem es ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. DOUGLAS ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026". Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf DOUGLAS' Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie die DOUGLAS Website . PRESSEKONTAKT: Peter Wübben

SVP Group Communications & Sustainability

Telefon: +49 (0) 211 16847 664

E-Mail: pr@douglas.de



