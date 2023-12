DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BANK - Das Institut braucht länger als versprochen, um die massiven Probleme bei ihrer Tochter Postbank zu beheben. Anders als von Vorstandschef Christian Sewing in Aussicht gestellt, wird es die Deutsche Bank nicht schaffen, alle offenen Anliegen von Kundinnen und Kunden bis Jahresende zu lösen. Das Institut sei beim Abarbeiten der Rückstände an Kundenanfragen seit Sommer zwar weit vorangekommen, sagte ein Deutsche-Bank-Sprecher dem Handelsblatt. Die Abarbeitung der verbleibenden Rückstände sei jedoch "komplex und nimmt in Teilen mehr Zeit in Anspruch. Einen Teil dieser Fälle werden wir deshalb Anfang 2024 abschließend bearbeiten", so der Sprecher. (Handelsblatt)

AMS OSRAM - Während die Konjunktursignale aus der Autoindustrie derzeit alles andere als euphorisch klingen, zeigt sich der Sensor- und Beleuchtungsspezialist sehr zufrieden mit seinem Automotive-Geschäft: "Das Auto bekommt mehr und besseres Licht", sagte Finanzvorstand Rainer Irle im Interview. "Deshalb wird der Wert unserer Produkte pro Auto deutlich steigen." Etwa mit neuen LED-Scheinwerfern. Weil das Autosegment die Hälfte des Konzernumsatzes liefert, gibt sich Irle zuversichtlich, ASM Osram wieder zurück ins Wachstum zu führen - nachdem er für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang gemeldet hat. Mit der Wachstumsstrategie strebe der Vorstand eine deutliche bessere Profitabilität an. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge solle bis 2026 auf 15 Prozent steigen. Aktuell sind es etwa 6 Prozent. (Börsen-Zeitung)

PLAYMOBIL - Die Spielwarenmarke Playmobil hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 Verluste eingefahren - erstmals in der Unternehmensgeschichte. Das sagte der Playmobil-Chef Bahri Kurter im Gespräch in der Wochenzeitung Die Zeit. Bislang war nur bekannt, dass die Spielwarenmarke der Horst-Brandstätter-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatte, und zwar von 653 Millionen auf 614 Millionen Euro. In der Folge streicht die fränkische Unternehmensgruppe in den kommenden Monaten 700 der etwa 4.000 Stellen. Mit dem Weihnachtsgeschäft sei man zwar "zufrieden", so Kurter, aber künftig müsse im Unternehmen gelten: "Weg mit Denkverboten, mehr Kreativität". (Die Zeit)

DEUTSCHE REGAS - Der Betreiber des umstrittenen Flüssigerdgas-Terminals auf Rügen muss wegen unerlaubter Bauarbeiten zur schnelleren Fertigstellung der Anlagen eine Geldbuße zahlen. Das teilte das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit. Bei einer Begehung in der vorigen Woche hätten Mitarbeiter des Staatlichen Umweltamtes Vorpommern die Bauarbeiten entdeckt. Dabei handele es sich um Teile einer Rohrleitung. Die brauche zwar eigentlich keine Baugenehmigung - sie gehöre aber zum Gesamtprojekt, für das habe zu dem Zeitpunkt aber noch keine Genehmigung vorgelegen. Zur Höhe der Geldbuße wurden keine Angaben gemacht. Umweltschützer hatten mit Drohnenaufnahmen die Bautätigkeit festgestellt. (SZ)

December 20, 2023

