Milliarden-News! Energy Plug Technologies errichtet Batterie-Giga-Factory!

"Die größte Anlage in Kanada für die Herstellung und Montage von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS)" - Diese großartige News sollte in der Lage sein, den Kurs von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* möglicherweise sogar noch vor Weihnachten zu verdoppeln. Dann ist man mit deutlich unter 20 Mio. CAD Bewertung aber trotzdem immer noch attraktiv, speziell wenn man die Möglichkeiten in Betracht zieht, die eine so gewaltige Fertigungsstätte bietet. - Anhand der bereitgestellten Zahlen kann man auf jährliche Umsätzen von bis zu 2,2 Mrd. USD spekulieren!

Die charttechnische "STRONG BUY"-Situation verspricht eine starke Reaktion, speziell wenn der Kurs den Widerstand bei 0,165 CAD jetzt brechen kann!

Energy Plug and Malahat Nation Partner to Build a 100,000 SQ FT Gigafactory to Produce Lithium-Iron-Phosphate (LFP) Battery Packs and Create Jobs

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* gibt bekannt, dass das Unternehmen kurz vor dem Abschluss einer Joint-Venture-Vereinbarung mit Malahat Nation steht, um die Montage von Batteriepacks und die Versorgung mit Batterien in Kanada schnell auf Schiene zu bringen. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, eine solide Grundlage für die Montage von Batteriepaketen und den Einsatz innovativer grüner Energietechnologien zu schaffen, die auf Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen zugeschnitten sind.

Mit dem Bau einer 100.000 Quadratfuß großen Anlage soll die Initiative 100 gefragte kanadische und indigene Fertigungsarbeitsplätze im Bereich saubere Energie schaffen. Die Anlage in Malahat, die mit der sauberen Energieversorgung British Columbias betrieben wird, soll im ersten Jahr voraussichtlich 100 MW an Batteriepaketen produzieren und bis zum fünften Jahr will die Anlage die Produktion auf 1000 MW Batterieleistung steigern, wobei die angestrebte Gesamtleistung erreicht wird