Rechtsrisiken sind bei Bayer ein Dauerthema. Nicht nur der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat beschert den Leverkusenern immer noch Sorgenfalten. Auch bei der Causa PCB (Polychlorierte Biphenyle) hat das DAX-Unternehmen in der laufenden Handelswoche erneut einen Rückschlag vor Gericht hinnehmen müssen.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern werde wohl in die Berufung gehen wie in ähnlichen vorherigen PCB-Fällen, schrieb Analyst Jo Walton von der UBS in einer Studie nach dem Urteil. Für etwaige Belastungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...