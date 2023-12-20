BARCLAYS HEBT ZIEL FüR IONOS AUF 23,40 (22,50) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FüR SARTORIUS AUF 290 (250) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FüR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 22 (21) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FüR CECONOMY AUF 1,90 (1,80) EUR - 'REDUCE'HSBC HEBT ZIEL FüR COMMERZBANK AUF 17 (16) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR QIAGEN AUF 50 (45) USD - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 66,20 (59,00) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FüR DEUTSCHE BANK AUF 16 (15) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FüR COMMERZBANK AUF 13,75 (14,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 210 (185) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT VERBUND AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 (100) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT DOCMORRIS AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...