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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
20.12.23
09:39 Uhr
12,344 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
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DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
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0,0000,00009:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG10,575+0,33 %
DEUTSCHE BANK AG12,344+2,51 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG53,34-0,74 %
THYSSENKRUPP AG6,430+0,78 %
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