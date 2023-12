Graz (ots) -Mit "Sternschnuppen der Wüste" führt eine außergewöhnliche Wandererlebnisreise von Weltweitwandern durch Marokko - geführt von langjährigen Partnern vor Ort.Wünsch-dir-was In der Wüste von MarokkoOben jede Menge Sterne - unten jede Menge Sand: die Wüste Marokkos ist trotz ihrer Kargheit eine wahre Schatz- und Wunderkammer, prall gefüllt mit unerwarteten Naturschauspielen und besonderen Begegnungen, die sich dem Menschen beim Durchwandern offenbaren. Kaum einer kennt die bizarre Landschaft aus Sand und Stein wohl besser als die Nomaden, die hier in der Einsamkeit zusammen mit ihren Dromedaren leben und gemeinsam mit ihnen als Karawane von Rastplatz zu Rastplatz ziehen. Weltweitwandern (https://www.weltweitwandern.at), der Spezialist für besondere Wander-Erlebnisreisen, stellt Reisenden auf seiner Marokko-Tour "Sternschnuppen der Wüste (https://www.ots.at/redirect/sternschnuppen)" diese "Wüsten-Experten" als Begleitung zur Seite - wohlwissend, dass dank deren exklusiven Insider-Wissens die Wandergruppe Erlebnisse und Know-how sammeln darf, in dessen Genuss wohl sonst kaum einer kommt.Der Abendhimmel leuchtet rosa, violett, hellblau. Der Duft von Fladenbrot weht über den Lagerplatz, köstlich dazu der frisch von den Berbern zubereitete Pfefferminztee. Ein Picknick der besonderen Art mitten im Sand und Nichts. In den Zelten warten Schlafsack und Liegematten schon aufs Wüstencamping. Dann ist es mit einem Mal stockdunkel. Plötzlich bricht die Nacht hinein. Abertausend Sterne funkeln am Firmament - Weihnachtsdeko in XXL. Nirgendwo, so sagt man, ist der Sternenhimmel so schön wie in der Wüste. Beste Gelegenheit, sich bei der nächsten Sternschnuppe noch etwas zu wünschen. Ein Wunsch wird bestimmt wahr!Langjährige PartnerschaftDie Touren durch Marokko zeichnen sich dabei durch ein besonderes, familiäres Klima aus. Kein Wunder, denn Weltweitwandern pflegt die Partnerschaft zu den lokalen Partnern bereits seit seiner Gründung vor 25 Jahren. Mit der Schweizerin Brigitte, dem marokkanischen Berber Lahoucine - sowie dem Team vor Ort verbindet Weltweitwandern seit 1999 eine jahrzehntelange freundschaftliche Beziehung. Sie ist geprägt von jahrelanger Zusammenarbeit und geteilten Erfahrungen. Beide Seiten eint die Vision von einem Tourismus, der nachhaltig, positiv und persönlich gestaltet ist. Brigitte macht die Büroorganisation und Reservierungen, während Lahoucine sich um die Guides, die optimale Ausrüstung, Routen und die Logistik der Touren kümmert. Sie sind ein wahres "Dream-Team", in dem Schweizer Präzision und tiefe Verbundenheit mit der marokkanischen Kultur Hand in Hand gehen.Die 9-tägige Wander-Erlebnisreise "Sternschnuppen der Wüste" hat Weltweitwandern für Reisende konzipiert, die in kurzer Zeit Marokkos Wüste mit ihrer Formenvielfalt erwandern wollen. Genussvolles Erleben der Natur steht dabei im Vordergrund. Die Reise ist ganzjährig an ausgewählten Terminen zum Preis ab 1.840 Euro/Person inkl. Flug buchbar. Die CO2-Kompensation der von Weltweitwandern gebuchten Flüge ist im Reisepreis enthalten.Pressekontakt:WELTWEITWANDERN GmbHA-8020 Graz, Gaswerkstrasse 99Tel (AT): +43 (0) 316 583504-38E-Mail: daro.shadman@weltweitwandern.comOriginal-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162920/5676331