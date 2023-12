Nach den Kursgewinnen vom Vortag dürfte der DAX am Mittwoch zunächst noch etwas weiter zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt deutete der X-DAX für den deutschen Leitindex auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 16 765 Punkte hin. Der EuroStoxx 50 wurde zuletzt ebenfalls um 0,1 Prozent höher erwartet. Während einige nach der großen Rekordjagd hierzulande noch auf eine kleine Weihnachtsrally hoffen, scheint die Luft hierzu immer dünner. In der vergangenen Woche war der DAX ...

