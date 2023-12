Marktschorgast (ots) -Wer träumt nicht davon, dorthin zu fahren, wo Freiheit, Spontanität und Natur warten? Immer mehr Camper suchen dieses Lebensgefühl - und werden jetzt fündig: Denn der Microliner Yucon fährt ab sofort mit einer speziell auf die Bedürfnisse freiheitsliebender Abenteurer zugeschnittenen Edition vor, dem Yucon K-peak. Ein Offroader, der durch eine besondere Serienausstattung, Liner-Feeling im Innenraum und jede Menge Style aus der Masse heraussticht. Erstmals zeigt sich der Yucon K-peak in drei Grundrissen auf der CMT in Stuttgart.Hier geht es direkt zu allen Yucon Campervans -> www.yucon.deAbenteuer in Serie: NEU Offroad-Edition Yucon K-peakMicroliner goes offroad! Mit der neuen Edition K-peak erfüllt Yucon alle Wünsche freiheitsliebender Abenteurer, die viel Wert auf Unabhängigkeit legen und dennoch auf den Komfort eines Reisemobils nicht verzichten wollen. Wie das geht? Mit einer speziellen Offroad-Serienausstattung, die es so nur im Yucon K-peak gibt. Ob Allrad mit AT-Reifen, zusätzliche LED-Scheinwerfer, Dieselheizung oder noch mehr Power dank 300-Ah-Lithium-Batterie und 90-W-Solaranlage - K-peak lässt in Sachen Unabhängigkeit kaum Wünsche offen. Typisch Microliner: Der Innenraum lässt mehr als genug Platz zum Träumen, Leben, Pläne schmieden und es gibt ausreichend Stauraum, um alles einzupacken. Die neuen Offroad-Microliner gibt es in zwei Längen (6 m und 7 m) in den drei Grundrissvarianten Yucon K-peak 6.0 (Längsbetten), Yucon K-peak 6.0 BD (Querbett) und Yucon 7.0 (Längsbetten). Perfekt für Familien: Die beiden letztgenannten Grundrisse können optional mit einem Aufstelldach ausgestattet werden.HIGHLIGHTS DER OFFROAD-EDITION YUCON K-PEAK- Offroad-Fun überall - dank des serienmäßigen 4x4 AWD, AT-Reifen und der Mercedes-Benz-Motorisierung mit 190 PS- Nur in der Edition K-peak: noch mehr Autarkie in Serie z. B. durch 300-Ah-Lithium-Batterie, 90-W-Solaranlage, zusätzliche LED-Scheinwerfer, 9-Gang-Automatik, Diesel-Heizung- Mehr Style, mehr Komfort: K-peak-Außendesign und Highclass-Sitze von Mercedes-Benz- All-inclusive-Badezimmer mit Dusche, WC, Spiegelschrank- Details, die den Unterschied machen: Mehrzonen-Matratze und Froli-Bettsystem, ergonomische Sitzpolster- Camper haben die Wahl aus drei Grundrissen und 3,5 oder 4,1 t Gesamtgewicht- Platz für 4 im K-peak 6.0 BD und 7.0: zusätzlich optionales Aufstelldach, große SitzgruppeDirekt zum Yucon K-peak geht es -> hier! (https://www.yucon.de/modelle-mercedes/yucon-k-peak?mtm_campaign=presseportal%20yucon%20k-peak&mtm_kwd=dezember%202023%20-%20cmt%202024&mtm_source=presseportal.de&mtm_medium=presse&mtm_content=link%20k-peak)7 Längen, 10 Grundriss- und 3 Basisvarianten, eine Sonderedition"Heute sehe ich uns mit insgesamt 13 Grundrissen, drei Basisvarianten und einer Offroad-Edition als erstklassigen Vollsortimenter im Bereich der Kastenwagen", so Managing Director Konstantin Döhler. "Ob Offroad-Fans, Langzeitreisende oder Städtetourer - für jedes Bedürfnis gibt es den passenden Yucon in unterschiedlichsten Preisklassen. Dabei geht es uns aber nicht nur darum, immer wieder neue Grundrisse zu etablieren, sondern die Weiterentwicklung jedes einzelnen Modells steht im Mittelpunkt."Yucon und die gesamte Groupe Pilote auf der CMTNeben den drei neuen Grundrissen der Offroad-Edition K-peak können Freunde der Microliner und die, die es werden wollen, noch den citytauglichen Yucon 51 SB auf Renault-Basis auf der CMT erkunden. Alle Yucon Campervans finden Besucher in Halle 3 am Stand A 52. Hier finden Besucher zudem alle Marken, Highlights und Neuheiten der Groupe Pilote - Yucon, FRANKIA, Pilote, Le Voyageur und Joa Camp - unter einem Dach.Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Milena Harttig | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5676338