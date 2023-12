NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Analystin Anke Reingen prolongierte in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie die Bewertungsbasis für den Bankensektor. Die neuen, überwiegend höheren Kursziele reflektierten nun in den meisten Fällen ihre Annahmen für das Jahr 2025. Die Bewertung der UBS basiere hingegen auf Schätzungen für 2026 und unterliege der Annahme, dass eine Übernahme der Credit Suisse zu den angekündigten Konditionen abgeschlossen wird./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 17:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken