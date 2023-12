"Bitcoin-Wahnsinn", titelte DER AKTIONÄR in Ausgabe 44/2023 am 25. Oktober. Die ETF-Fantasie sorgte für Kaufalarm am Kryptomarkt mit immer höheren Kursen. Von der Bitcoin-Rally profitieren auch einige Aktien - und wie. Fünf Titel empfahl DER AKTIONÄR, vier davon brachten den Anlegern massive Kursgewinne ein.Größter Gewinner: Micro Strategy mit einem Plus von 123 Prozent. Das Unternehmen sorgt mit seinen riesigen Rechenzentren für einen reibungslosen Betrieb der Blockchain - als Belohnung gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...