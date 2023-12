DJ VW, Audi und Porsche steigen in Nordamerika auf das Tesla-Ladenetz um

BARCELONA (Dow Jones)--Vier Marken des Volkswagen-Konzerns werden in Nordamerika künftig das Ladenetz des E-Autopioniers Tesla nutzen und dazu das eigene Ladesystem für die angebotenen Elektroahrzeuge entsprechend anpassen. Volkswagen sowie Audi, Porsche und Scout Motors erklärten am späten Dienstag, dass alle neuen E-Autos ab 2025 mit einem Anschluss nach dem North American Charging Standard ausgerüstet sein werden. Durch eine Vereinbarung mit Tesla bekommen die eigenen Kunden dann Zugang zu den mehr als 15.000 Tesla-Schnellladestationen in Nordamerika.

Laut VW haben Nutzer von E-Autos der Konzernmarken bislang Zugang zu den mehr als 3.800 Schnellladestationen von Electrify America und Electrify Canada, ein Gemeinschaftsunternehmen von VW mit Siemens. Gearbeitet wird auch an Adaptern für bereits vorhandene Fahrzeuge, um ihnen Zugang zum Tesla-Supercharger-Netz zu bieten.

Die Sorge, ob ausreichend Ladestationen an der Strecke zur Verfügung stehen, ist nach Ansicht von Autoherstellern und Analysten ein Hindernis für potenzielle Käufer von Elektroautos. Im Oktober erklärte Volkswagen, dass in diesem Jahr 8 bis 10 Prozent aller verkauften Autos Elektromodelle sein werden. Das Ziel lag bei eigentlich bei 11 Prozent, doch der Umstieg zur Elektromobilität schwächt sich ab

