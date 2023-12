DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future präsentiert sich am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der März-Kontrakt verliert 11 auf 16.951 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.999 und das Tagestief bei 16.934 Punkten. Die Umsätze dünnen zusehends aus, umgesetzt wurden bisher 6.199 Kontrakte. An der Börse wird mit Spannung auf den Jahresstart 2024 gewartet. Die Kurse seien in den letzten beiden Monaten teils extrem angestiegen, so dass hier ein wenig Luft abgelassen werden könnte. Für Bedenken sorgt die Entwicklung rund um den Suez-Kanal, die zu Lieferverzögerungen und steigenden Preise führen könnte.

