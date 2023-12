Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Technologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt und Digitale Identität und Sicherheit. Es entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, grüner und integrativer zu machen. Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologien, Edge-Computing, 6G und Cybersicherheit. Thales hat 77.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro. Über SK Telecom SK Telecom ist seit 1984 führend in der Entwicklung der Mobilfunkbranche. Jetzt hebt es das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau, indem es über die Konnektivität hinausgeht. Indem SK Telecom KI in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt, wandelt sich das Unternehmen schnell zu einem KI-Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Innovationen in den Bereichen Telekommunikation, Medien, KI, Metaverse, Cloud und vernetzte Intelligenz voranzutreiben, um sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen einen größeren Nutzen zu schaffen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte skt_press@sk.com oder besuchen Sie unsere LinkedIn Seite www.linkedin.com/company/sk-telecom.