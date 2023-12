Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pressemitteilung: VR Equitypartner veräußert seine Anteile an Zetti



20.12.2023

VR Equitypartner veräußert seine Anteile an Zetti Käufer ist der WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen Frankfurt am Main / Leipzig, 20. Dezember 2023. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) hat ihre Minderheitsbeteiligung an der Goldeck Süßwaren GmbH (Zetti), einem traditionsreichen Hersteller von Schokoladenspezialitäten mit Sitz in Leipzig, veräußert. Käufer der Anteile ist der WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen. VREP begleitet die Transaktion mit einer Mezzaninefinanzierung als Teil der Akquisitionsfinanzierung und bleibt so im Unternehmen engagiert. Die bisherigen Mitgesellschafter Wolfgang Sablotny, Gerd Schmidt und Rolf-Christian Stratz halten auch weiterhin Anteile. Im Rahmen der Transaktion wird die operative Verantwortung in jüngere Hände gegeben. Michael Hohmann, Stefan Jung und Carsten Kaiser bilden die neue Geschäftsführung. Die Wurzeln der Goldeck Süßwaren GmbH reichen bis 1821 zurück. Seither hat sich das Leipziger Traditionsunternehmen über verschiedene Stadien hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Der operative Betrieb mit Produktion, Lagerhaltung, Logistik und Einkauf erfolgt heute mit rund 100 Mitarbeitern in einer eigenen Fabrik am Standort Zeitz. Goldeck-Produkte werden unter der Marke Zetti vertrieben. Zu den bekanntesten zählen u.a. Zetti Knusperflocken und Zetti Bambina, die in einigen Regionen Kult-Status genießen. VREP hatte sich im Rahmen eines Owner-Buy-Outs 2011 an der Goldeck Süßwaren GmbH beteiligt. Seither wurden Distribution und Rotation der Kernprodukte gezielt ausgebaut, in Mitarbeiter und Maschinen investiert und auf eine flexiblere Produktion umgestellt. Zuletzt wurden Markenführung und Design umfassend modernisiert. Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner GmbH: "In den mehr als zwölf Jahren auf unserem gemeinsamen Wachstumspfad haben wir viel erreicht. Goldeck verfügt jetzt über klar definierte Strukturen und Prozesse. Gemeinsam mit dem Management haben wir eine gute Nachfolgelösung umgesetzt und die Voraussetzungen für erfolgreiches Wachstum geschaffen. Wir danken unseren Mitgesellschaftern und unserem Beirat Peter Wolf herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren." Harald Rehberg, Geschäftsführer des WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen: "Ziel des WMS ist die Begleitung erfolgreicher sächsischer Mittelständler bei ihrem weiteren Wachstum. Goldeck passt hier ausgezeichnet. Wir glauben an deren Erfolgsgeschichte und werden sie mit unserem Netzwerk partnerschaftlich nach Kräften unterstützen." Rolf-Christian Stratz, CEO und aktueller wie künftiger Mitgesellschafter: "10 von 10 Punkten für unseren Partner VREP, der uns als stiller Gesellschafter erhalten bleibt. Und Dank an den WMS und den Freistaat Sachsen für die Chance, gemeinsam durchzustarten." Michael Hohmann vom Zetti-Management-Team: "Es ist großartig, dass Stefan Jung, Carsten Kaiser und mir das Vertrauen geschenkt wird, Zetti Knusperflocken und Zetti Bambina gemeinsam zu gesamtdeutschen Marken auszubauen. Wir sehen uns mit unseren neuen Partnern gut gerüstet für diese Aufgabe und freuen uns sehr darauf!" Zu den Vertragsdetails der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Florian Zweigle, Zhaohua Liao-Weißert, Jens Schöffel, Simone Weck Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Finance:Pava Partners (Jules Grüninger, Tobias Seige, Dr. Falk Scherzer, Clemens Plath, Christian Lessig, Helge Giro)

Legal/Tax: CMS (Dr. Jörg Lips, Stefanie Pech, Dr. Kevin Schmidt, Prof. Dr. Heralt Hug, Alexander Tharan, Dr. Rolf Hempel, Martin Cholewa, Marion Bernhardt, Neil Yeats, Sven Groschischka, Jesko Nobiling, Alexander Selentin, Nadine Fröhlich)

