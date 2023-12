DAX fehlen die Impulse. Cropenergies und United Internet mit Kurssprung

Unternehmen im Fokus

Dem europäischen Automobilverband ACEA zufolge stieg die Zahl der Neuzulassungen in der EU im November an. Auf Sicht der ersten elf Monate des Jahre stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge sogar zweistellig. In Deutschland stottert zwar der Motor. Dennoch starteten Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und VW mit Kursgewinnen in den Tag. Die Aktie von Deutsche Bank klopft an das Jahreshoch. Schwache Zahlen und ein revidierter Ausblick von FedEx drückten auf die Notierung von Deutsche Post. Südzucker will Cropenergies nun komplett übernehmen. Der Zuckerhersteller hält bereits über 74 Prozent. United Internet erwartet für 2024 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dies quittierten die Anleger mit einem kräftigen Kursplus.

Chart: DAX®