NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Julien Dormois rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass diese Zahlen sich mit der vom Unternehmen im November in Aussicht gestellten Entwicklung decken werden. Dem Hersteller medizintechnischer Geräte wehe vor allem in China vorübergehend der Wind ins Gesicht./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 02:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

