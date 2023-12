Unterföhring (ots) -Lässt DIE EISPRINZESSIN die Zuschauer:innen "of a white Christmas" träumen? Tanzt DER LULATSCH den "Jingle Bell Rock"? Geht DER MUSTANG mit dem Motto "Run Rudolph Run" ins finale Rennen? Und erzählt DER TROLL von seinem "Last Christmas" - und den unzähligen davor? Im großen Finale von "The Masked Singer" feiert ProSieben ein Fest der Enthüllungen mit ganz viel Weihnachtszauber am Vorweihnachtsabend, und packt mit den Fans vier große, rätselhafte Geschenke aus. In der Liveshow am Samstag, 23. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr werden auf ProSieben und auf Joyn die letzten Geheimnisse gelüftet: Welche Stars stecken unter den vier Final-Masken?Eines steht (wahrscheinlich) fest: Judith Williams ist nicht DER TROLL. Die Unternehmerin unterstützt als Rategast Ruth Moschner und Rick Kavanian im Rateteam. Als besonderes Geschenk für die Fans kehrt DER SCHUHSCHNABEL, Vorjahresgewinner Luca Hänni, auf die MaskedSinger-Bühne zurück. Und natürlich lassen sich DER FEUERLÖSCHER (Eva Padberg), DER KIWI (Uwe Ochsenknecht), KLAUS CLAUS (Tim Bendzko), DIE MARSMAUS (Jenke von Wilmsdorff) und DAS OKAPI (Katja Ebstein) die vorgezogene Bescherung nicht entgehen und feiern mit den Finalisten das "The Masked Singer"-Finale.Matthias Opdenhövel moderiert die Rätselshow. Produzent ist Endemol Shine Germany."The Masked Singer" immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos zur Show, zu den Masken, Interviews und Fotos zum Download gibt es auf der "The Masked Singer"-Presseseite.Hashtag: MaskedSingerPressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07-1158email: frank.wolkenhauer@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5676511