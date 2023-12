NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ferrari auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Sportwagenbauer dürfte konservative Ziele für 2024 ausgeben, um damit die überzogenen Erwartungen zu dämpfen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dies könnte den Aktienkurs kurzfristig belasten, ändere aber insgesamt nichts an seinem positiven Blick auf die Fundamentaldaten. Roeska senkte indes seine Ergebnisschätzungen (EPS)./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:45 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011585146

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken