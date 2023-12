FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Oktober etwas gestiegen. Der Überschuss kletterte von 31,2 Milliarden Euro im Vormonat auf 33,8 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Ein größeres Plus in der Dienstleistungsbilanz sorgte für den Anstieg. In der Warenbilanz ging der Überschuss hingegen etwas zurück, die primäre Einkommensbilanz rutschte ins Defizit.

In der Leistungsbilanz werden der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen abgebildet. Sie stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit Ländern außerhalb des Währungsraums dar. Im vergangenen Jahr war die Bilanz zeitweise deutlich ins Minus gerutscht, was vor allem auf wesentlich teurere Energieimporte infolge des Ukraine-Kriegs zurückging. Mittlerweile sind die Energiepreise aber wieder gefallen./jsl/bgf/tih