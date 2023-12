LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF macht sein Vorstandsmitglied Markus Kamieth zum neuen Chef. Der 53-jährige Manager werde zum Ablauf der Hauptversammlung am 25. April Nachfolger des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller (62), teilte der Dax-Konzern nach einem Beschluss des Aufsichtsrats am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Kamieth gehört dem Vorstand seit 2017 an und verantwortet bisher das China-Geschäft sowie mehrere weitere Geschäftsfelder. Brudermüller führt BASF seit 2018 und geht im April in den Ruhestand./stw/mis