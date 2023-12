Emittent / Herausgeber: WIWIN GmbH / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Aktive Beteiligung an der Energiewende bringt attraktive Rendite: Seit dieser Woche haben Privatpersonen über die nachhaltige Investmentplattform WIWIN die Möglichkeit, verschiedenste Windenergieprojekte des Beteiligungsunternehmens Wi IPP finanziell zu unterstützen. Das Mainzer Unternehmen erwirbt und verwaltet Windkraft- und Solarenergieanlagen; daneben beteiligt sich Wi IPP an anderen Gesellschaften, die Erneuerbare-Energien-Anlagen errichten und betreiben.



Im Zuge des Crowdinvestings mit WIWIN will Wi IPP über eine ihrer Betreibergesellschaften insgesamt 5,5 Millionen Euro einwerben, um damit mehrere Windenergieprojekte mit regionalem Schwerpunkt auf Rheinland-Pfalz zu finanzieren. Anleger/innen können sich bereits ab einem Betrag von 250 Euro an den Plänen der Wi IPP beteiligen. Das digitale Wertpapier ist mit jährlich 5,0 Prozent verzinst; darüber hinaus erhalten die Anleger/innen eine variable Bonuskomponente in Höhe von 1,5 Prozent in Abhängigkeit des technologiespezifischen Marktpreises für Windkraftanlagen an Land. Die Laufzeit endet am 30. Juni 2029.



Ein Teil des eingeworbenen Kapitals soll in den Erwerb des "Windparks Nordpfälzer Bergland" fließen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Repowering-Projekt, bei dem die bereits bestehenden beiden Windenergieanlagen durch zwei neue, wesentlich leistungsstärkere ersetzt werden. Auf diese Weise kann die Leistung der Windkraftanlagen verdoppelt und damit der geschätzte Jahresenergieertrag insgesamt vervierfacht werden. Erste bauvorbereitende Maßnahmen für das Repowering sind für September 2024 vorgesehen, die Fertigstellung des Windparks ist für die zweite Jahreshälfte 2025 anberaumt.



Für Daniel Güttinger, Geschäftsführer der Wi IPP, birgt das Crowdinvesting (Titel: Wi IPP Windportfolio) ein immenses Potenzial: "Mit Hilfe des eingesammelten Kapitals werden wir in den kommenden Jahren die Möglichkeit haben, zahlreiche Windenergieprojekte hier in Rheinland-Pfalz in die Tat umzusetzen. Allein durch den Windpark im Nordpfälzer Bergland können in Zukunft 9.000 Haushalte mit sauberem, grünem Strom versorgt werden - von den jährlich eingesparten rund 14.600 Tonnen CO2 einmal ganz zu schweigen", erklärt der Energie-Experte und ergänzt: "Dank WIWIN bieten wir Privatpersonen den Zugang zu einem Finanzprodukt, das nicht nur eine attraktive Rendite bereithält. Die Anlegerinnen und Anleger können dabei vor allem ganz genau nachvollziehen, wie sie mit ihrem Geld wirklich aktiv etwas zur Energiewende beitragen."



Über WIWIN

WIWIN ist die führende deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 145 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen den kompromisslos grünen Aktienfonds "WIWIN just green impact!" an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.



Über Wi IPP

Die Wi IPP hat sich das Ziel gesetzt, erneuerbare Energieerzeugungdurch Photovoltaik- und Windenergieanlagen zum Standard zu machen. Dafür betreiben die Gesellschaften, an denen die Wi IPP beteiligt ist, Wind- und Solarparks mit regionalem Fokus in Südwestdeutschland. Zurzeit betreibt und verwaltet die Wi IPP mehrere Windenergieanlagen und Solarparks, deren Leistung mehr als 110.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Dies entspricht einer CO2-Einsparung von jährlich 66.000 Tonnen. Fokus der Wi IPP sind Anlagen mitRepowering-Potenzial sowie die Finanzierung neuer Solar- und Windparks.



