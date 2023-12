KARLSRUHE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Generalbundesanwalt will wegen eines versuchten Verstoßes gegen Russland-Sanktionen mehrere Hundert Millionen russische Gelder einziehen. Wegen eines "nach dem Außenwirtschaftsgesetz strafbaren versuchten Embargo-Verstoßes" solle "das Kontoguthaben eines russischen Finanzinstituts bei einer Bank in Frankfurt am Main in Höhe von mehr als 720 Millionen Euro eingezogen werden", teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Bundesanwaltschaft habe am 7. Juli einen Antrag zur Vermögensabschöpfung beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt gestellt.

Bei dem namentlich nicht näher bezeichneten russischen Finanzinstitut wurde den Angaben zufolge Anfang Juni 2022 infolge von EU-Sanktionen ein Verfügungsverbot über sämtliche Guthaben bei europäischen Finanz- und Kreditinstituten wirksam. Wenig später hätten unbekannte Verantwortliche des russischen Finanzinstituts versucht, von einem Konto bei einer Bank in Frankfurt mehr als 720 Millionen Euro abzuziehen. Der elektronisch eingereichte Überweisungsauftrag sei jedoch nicht ausgeführt worden./ben/DP/tih