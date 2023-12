Nürnberg (ots) -So schmeckt das Weihnachtsessen gleich doppelt: Mit den Preissenkungen pünktlich zum Fest können sich Kundinnen und Kunden bei NORMA bis zu 17 Prozent auf Gänsebrust, -keule oder am Stück sparen. Damit für jede und jeden das richtige dabei ist, werden Produkte von 750 Gramm bis 5 Kilogramm reduziert.Die größte Ersparnis gibt es auf die Bio Hafermastgans mit 4.800 Gramm - hier bezahlen Verbraucherinnen und Verbraucher knappe 10 Euro weniger.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):Gänsekeule 950 gBislang: 15,19 EURJetzt: 13,77 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 4,2 kgBislang: 50,36 EURJetzt: 41,96 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 4,4 kgBislang: 52,76 EURJetzt: 43,96 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 4,6 kgBislang: 55,15 EURJetzt: 45,95 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 4,8 kgBislang: 57,55 EURJetzt: 47,95 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 5 kgBislang: 59,50 EURJetzt: 49,95 EURANIMPOL Bio Hafermastgans HKL A 4 kgBislang: 47,96 EURJetzt: 39,96 EURGänsekeule 1.000 gBislang: 15,99 EURJetzt: 14,49 EURJunge Hafermastgans 3,8 kgBislang: 30,36 EURJetzt: 26,56 EURJunge Hafermastgans 4 kgBislang: 31,96 EURJetzt: 27,96 EURGänsekeule von junger Hafermastgans 800 gBislang: 12,79 EURJetzt: 11,59 EURGänsebrust 750 gBislang: 11,99 EURJetzt: 10,87 EURGänsebrust 800 gBislang: 12,79 EURJetzt: 11,59 EURGänsekeule 1.100 gBislang: 17,59 EURJetzt: 15,94 EURGänsebrust 1.100 gBislang: 17,59 EURJetzt: 15,94 EURGänsekeule 900 gBislang: 14,39 EURJetzt: 13,04 EURGänsebrust 1.200 gBislang: 19,19 EURJetzt: 17,39 EURGänsekeule von junger Hafermastgans 750 gBislang: 11,99 EURJetzt: 10,87 EURGänsebrust 1.000 gBislang: 15,99 EURJetzt: 14,49 EURJunge Hafermastgans 3,8 kgBislang: 30,36 EURJetzt: 26,56 EURGänsebrust 850 gBislang: 13,59 EURJetzt: 12,32 EURGänsekeule 950 gBislang: 15,19 EURJetzt: 13,77 EURGänsekeule 1.000 gBislang: 15,99 EURJetzt: 14,49 EURJunge Hafermastgans 3,8 kgBislang: 30,36 EURJetzt: 26,56 EURGänsebrust 750 gBislang: 11,99 EURJetzt: 10,87 EURGänsebrust 800 gBislang: 12,79 EURJetzt: 11,59 EURGänsebrust 1.100 gBislang: 17,59 EURJetzt: 15,94 EURGänsekeule 900 gBislang: 14,39 EURJetzt: 13,04 EURGänsebrust 1.200 gBislang: 19,19 EURJetzt: 17,39 EURGänsekeule von junger Hafermastgans 750 gBislang: 11,99 EURJetzt: 10,87 EURGänsebrust 1.000 gBislang: 15,99 EURJetzt: 14,49 EURGänsebrust 850 gBislang: 13,59 EURJetzt: 12,32 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5676587