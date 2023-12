Die letzten Schritte vor den Feiertagen & Einladung zum kostenlosen Webinar am Abend

Werbung







Nun sind es nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Auf dem Markt kehrt langsam Ruhe ein. Das letzte große Highlight dieser Woche war für die meisten Börsianer vermutlich die Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank.



In den frühen Morgenstunden des Mittwochs publizierte die People Bank of China den neuen Leitzins für Kredite. Ähnlich wie auch die anderen Zentralbanken der Welt bleibt auch in China der Leitzins in dieser Runde unverändert. Der einjährige Zinssatz wurde bei 3,45 % belassen, während der fünfjährige Zinssatz unverändert bei 4,20 % blieb.



Wie der ein oder andere treue Leser unserer News noch weiß, wagte die chinesische Notenbank im vergangenen Sommer bereits einen Alleingang. Konkret senkte die PBoC den Zins für einjährige Kredite im Jahresverlauf um insgesamt 20 Basispunkte, und den Zins für fünf jährige Kredite um 10 Basispunkte.



Falls Sie vor den Feiertagen noch an Ihrem eigenen Börsenwissen arbeiten möchten, legen wir Ihnen zusätzlich unser heutiges kostenloses Live-Webinar um 18:30 Uhr ans Herz. In diesem interaktiven Zoom-Webinar geht unser Produktexperte Julius Weiß auf die Welt des Rohstoffhandels und der Terminbörsen ein. Ob für Öl, Gold oder auch andere Futures - Termingeschäfte gehören den spannendsten und größten Bereichen in der Welt der Kapitalmärkte.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC