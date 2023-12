Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag, 21.12. bis Dienstag, 2.1. überträgt Sky Sport alle 29 Partien der Spieltage 18 bis 20 live und exklusiv- Das Spitzenspiel FC Liverpool - FC Arsenal an diesem Samstag ab 18:00 Uhr, außerdem FC Liverpool - Newcastle United am Neujahrstag- Neben allen Einzelspielen bietet Sky Sport am Boxing Day und am 30.12. auch Konferenzen an- Exklusiv für Sky Q Kunden sechs Spiele live auch in UHD/HDR- Der Boxing Day für alle Sky Kunden: Drei Einzelspiele und die Konferenz werden live auch auf Sky Showcase ausgestrahlt- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) mit Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erlebenUnterföhring, 20. Dezember 2023 - In England sind die Feiertage und der Jahreswechsel traditionell auch für Fußballfans wahre Festtage. Während in den meisten Ländern Europas der Ball ruht, stehen ist der Spielplan auf der Insel sogar noch dichter als in normalen Spielwochen. In diesem Jahr steht ab Donnerstag (21.12.) bis Dienstag (2.1.) an elf von 13 Tagen Live-Fußball aus der Premier League auf dem Programm, insgesamt 29 Partien der Spieltage 18 bis 20. Sky Sport überträgt alle Einzelspiele live und exklusiv und bietet darüber hinaus zwei Konferenzen an.Das Spitzenspiel Liverpool gegen Arsenal am SamstagLos geht es mit dem 18. Spieltag, der von Donnerstag bis Sonntag (21. bis 24.12.) ausgetragen wird. Höhepunkt ist das "Match of the Week" am Samstagabend, zu dem Tabellenzweite FC Liverpool den Spitzenreiter FC Arsenal empfängt. Für beide Mannschaften ist es die große Chance, mit einem Sieg im Spitzenspiel nicht nur gegen den direkten Kontrahenten zu punkten, sondern auch dem Serienmeister Manchester City weiter zu enteilen. Experte René Adler, Moderator/Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ela Bilobrk von vor Ort berichten ab 18:00 Uhr live vom Duell an der Anfield Road, zu dem auf Sky Sport Mix auch die "Data Zone" zur Verfügung steht. Für Sky Q Kunden ist die Partie auch in UHD/HDR empfangbar.Der Boxing Day mit zehn Stunden Live-Fußball am Stück für alle Sky Kund*innenNach einem Tag Pause, geht es am Boxing Day (26.12.) mit dem 19. Spieltag weiter. Mit insgesamt fünf Einzelspielen und der Boxing Day Konferenz dürfen sich Fans ab 13:20 Uhr auf knapp zehn Stunden Live-Fußball nonstop freuen. Nach Newcastle gegen Nottingham ist ab 15:30 Uhr die Konferenz zu sehen, im Anschluss das Auswärtsspiel des FC Liverpool in Burnley und zum Abschluss Manchester United gegen Aston Villa.Beim Fußball-Marathon am Zweiten Weihnachtsfeiertag können alle Sky Kund*innen live dabei sein. Die drei genannten Einzelspiele sowie die Konferenz werden zusätzlich auch auf Sky Showcase ausgestrahlt und sind dort für Kund*innen, die das Sport Paket nicht abonniert haben, empfangbar.Liverpool gegen Newcastle am NeujahrstagNach der Komplettierung des Boxing-Day-Spieltags an den beiden Folgetagen beendet der 20. Spieltag (30.12. bis 2.1.) das Fußballjahr 2023 bei Sky Sport und eröffnet das neue.Höhepunkte des Spieltags sind die vier Spiele umfassende Konferenz am Nachmittag des 30. Dezember sowie das Spitzenspiel am Neujahrstag zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United. Experte René Adler, Moderator/Kommentator Jonas Friedrich und Raphael Honigstein vor Ort begleiten ab 20:30 Uhr das erste "Match of the Week" 2024.Die Premier League mit Sky Q auch live in UHD/HDRExklusiv für Sky Q Kunden sind ausgewählte Spiele der Premier League auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR verfügbar. An den kommenden drei Spieltagen über den Jahreswechsel werden insgesamt sechs Begegnungen in bester Bildqualität übertragen: West Ham United gegen Manchester United (23.12., 13:20 Uhr), FC Liverpool gegen FC Arsenal (23.12., 18:00 Uhr),Manchester United gegen Aston Villa (26.12., 20:50 Uhr), FC Arsenal gegen West Ham United (28.12., 21:05 Uhr), Nottingham Forest gegen Manchester United (30.12., 18:20 Uhr) und FC Liverpool gegen Newcastle United (1.1., ab 20:30 Uhr).Die Premier League mit Sky oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Premier League sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der Jahreswechsel in der Premier League bei Sky Sport:18. SpieltagDonnerstag, 21.12.:20:50 Uhr: Crystal Place - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier LeagueFreitag, 22.12.:20:50 Uhr: Aston Villa - Sheffield United live auf Sky Sport Premier LeagueSamstag, 23.12.:13:20 Uhr: West Ham United - Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD15:50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Everton live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Luton Town - Newcastle United live auf Sky Sport Mix15:50 Uhr: FC Fulham - FC Burnley live auf Sky Sport 115:50 Uhr: Nottingham Forest - AFC Bournemouth live auf Sky Sport 218:00 Uhr: "Match of the Week": FC Liverpool - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie in der "Data Zone" auf Sky Sport Mix20:30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDSonntag, 24.12.:13:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League19. SpieltagDienstag, 26.12.:13:20 Uhr: Newcastle United - Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase15:30 Uhr: die Boxing Day Konferenz auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase15:30 Uhr: Sheffield United - Luton Town auf Sky Sport Mix15:30 Uhr: AFC Bournemouth - FC Fulham auf Sky Sport 118:00 Uhr: "Match of the Week": FC Burnley - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase20:30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase20:50 Uhr: Manchester United - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase, auf Sky Sport UHD sowie in der "Data Zone" auf Sky Sport MixMittwoch, 27.12.:20:20 Uhr: FC Chelsea - Crystal Palace live auf Sky Sport Mix20:20 Uhr: FC Brentford - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix21:05 Uhr: FC Everton - Manchester City auf Sky Sport Premier LeagueDonnerstag, 28.12.:20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix21:05 Uhr: FC Arsenal - West Ham United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD20. SpieltagSamstag, 30.12.:13:20 Uhr: Luton Town - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Manchester City - Sheffield United live auf Sky Sport Mix15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Everton live auf Sky Sport 115:50 Uhr: Aston Villa - FC Burnley live auf Sky Sport 215:50 Uhr: Crystal Palace - FC Brentford live auf Sky Sport 318:20 Uhr: Nottingham Forest - Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDSonntag, 31.12.:14:50 Uhr: FC Fulham - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League14:50 Uhr: Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth auf Sky Sport MixMontag, 1.1.:20:30 Uhr: "Match of the Week":FC Liverpool - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie in der "Data Zone" auf Sky Sport 123:00 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDDienstag, 2.1.:20:20 Uhr: West Ham United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League