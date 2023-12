Frankfurt am Main (ots) -Wizard Promotions, Deutschlands führender Tourneeveranstalter im Heavy-Rock-Bereich, blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Die vergangenen zwölf Monate waren nicht nur geprägt von beeindruckenden Headliner-Events und mitreißenden Club-Shows, sondern auch von der erfolgreichen Förderung aufstrebender Artists. Mit einer halben Million Besucher*innen allein in 2023 hat das Unternehmen eindrucksvoll bewiesen: Die Menschen haben wieder Lust auf Live-Musik!Geschäftsführer Oliver Hoppe freut sich, die Hürden der Covid-Jahre hinter sich gelassen zu haben und eine großartige Jahresbilanz ziehen zu können. "Wir können auf zwei Jahre Vollgas und ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zurückblicken, das ist nicht selbstverständlich." Hoppe betont: "Die Leute haben wieder Lust auf 'live'. Das ist ein schönes Gefühl und erfüllt unsere Arbeit mit viel Freude."Ein Sommer der ganz großen Namen liegt hinter dem Frankfurter Unternehmen: Iron Maiden, die Scorpions und natürlich die legendären KISS waren auf Tour. Letztere verabschiedeten sich mit einer ausverkauften Show in der Kölner Lanxess Arena für immer aus Deutschland, bevor sie im Dezember im New Yorker Madison Square Garden die letzten beiden Konzerte ihrer Bandgeschichte gaben. Wizard-Gründer Ossy Hoppe arbeitete seit den 80er Jahren mit den vier geschminkten Hardrock-Legenden zusammen, und so ging für das Unternehmen in diesem Sommer auch ein besonderer Teil der eigenen Geschichte mit vielen "Crazy, Crazy Nights" zu Ende...2023 haben Oliver Hoppe und sein Team wieder eindrucksvoll bewiesen, dass Wizard Promotions in der Lage ist, einerseits internationale Musikgrößen nach Deutschland zu holen und andererseits vielversprechenden New Talents eine Plattform zu bieten. Und noch etwas wurde im vergangenen Jahr deutlich: Wizard ist zwar nach wie vor der führende Tourneeveranstalter im Bereich Heavy Metal, aber auch genreübergreifend konnte das Frankfurter Unternehmen Erfolge verbuchen. Insgesamt besuchten etwa eine halbe Million Menschen die zahlreichen Shows, ob in intimer Clubatmosphäre oder in ausverkauften Arenen.Dennoch blickt Oliver Hoppe nicht ganz sorgenfrei in die Zukunft: "Trotz steigender Ticketverkäufe steht die Branche vor großen Herausforderungen: Der finanzielle Druck auf die Kultur ist immens geworden - und gerade der Nachwuchs braucht subkulturelle Freiräume, die bezahlbar sind. Sonst droht Monokultur und damit der Verlust von Vielfalt. Und genau diese wollen wir in den kommenden Jahren schützen und fördern."Neben der etablierten Rock- und Metal-Sparte wird das Portfolio von Wizard daher auch um Singer-Songwriter sowie Country-Artists ergänzt. Ausverkaufte Konzerte von US-Star Luke Combs und dem Schwestern-Duo Larkin Poe, aber auch angekündigte Auftritte von Tyler Childers, Charles Esten, Darius Rucker, Ferris & Sylvester und vielen anderen unterstreichen das mannigfaltige Angebot.Natürlich verspricht der Ausblick auf 2024 auch wieder ganz große Namen und spektakuläre Highlights: So spielen TOTO sieben Open Airs in Deutschland, Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson präsentiert mit "The Mandrake Project" sein erstes Soloalbum seit 2005, die Scorpions feiern das 40-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums "Love At First Sting", Zucchero geht erneut auf Welttournee und NENA bestätigte kürzlich weit über 30 Shows in Deutschland und Europa.Es wird viel passieren und das Team von Wizard ist bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Denn auch bei der eigenen Besetzung konnte das Unternehmen neue Zahlen schreiben: Sieben neue Mitarbeiterinnen unter 30 Jahren gehören seit den letzten zwei Jahren zur Belegschaft - und lassen das Team nicht nur jünger, sondern auch diverser werden. Zusammen mit jenen Kolleg*innen, die mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung sammelten, ergibt sich eine unschlagbare Kombination. Vielfalt gehört hier nicht nur auf die Bühne, sondern auch hinter die Kulissen.Wizard Promotions setzt auch 2024 - im 20. Jubiläumsjahr - auf Leidenschaft, Vielfalt und den kontinuierlichen Ausbau des Angebots, um auch in Zukunft die Lust auf Live-Musik in Deutschland zu schüren.Pressekontakt:Tobias Dietermannpresse@wizpro.com+49-69-904359-15Original-Content von: Wizard Promotions Konzertagentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169781/5676630