Die meistgehandelten Produkte: Anleger weiter bullisch beim DAX®

Der DAX® begann den heutigen Handelstag mit Gewinnen und erreichte ein Tageshoch von 16.790 Punkten. Im Verlauf des weiteren Morgens stabilisierte sich der Index wieder um seinen Vortages-Schlusskurs von 16.744 Punkten. Deutsche Erzeugerpreise sind laut dem Statistischen Bundesamt um -7,90% im Vergleich zum Vorjahr und -0,50% im Vergleich zum Vormonat gesunken. Nach Angaben der Euwax sind die Investoren heute morgen bullisch gestimmt.

Knock-Out-Produkte auf den DAX® zählten zu den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen waren Calls auf den DAX® wieder im Fokus der Anleger. Faktor-Optionsscheine auf den DAX® und Longs auf die Deutsche Bank sind heute hoch im Kurs.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD191W 1,12 16754,24 Punkte 16623,103292 Punkte 149,83 Open End DAX ® Call HD11T9 7,28 16754,24 Punkte 15994,982211 Punkte 22,90 Open End DAX ® Call HD0T1Q 8,42 16754,24 Punkte 15883,213043 Punkte 19,85 Open End Nasdaq-100 ® Call HZ9VSM 59,74 16811,85 Punkte 10229,815064 Punkte 2,56 Open End Siemens AG Call HD19F1 1,48 153,7978 EUR 167,90 EUR 11,25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RG 33,68 16716,23 Punkte 13800,00 Punkte 4,97 18.06.2024 DAX ® Call HC57RN 28,26 16716,23 Punkte 14400,00 Punkte 5,91 18.06.2024 DAX ® Call HC57RR 25,62 16716,23 Punkte 14700,00 Punkte 6,53 18.06.2024 DAX ® Call HC57RL 30,09 16716,23 Punkte 14200,00 Punkte 5,56 18.06.2024 DAX ® Call HC57RJ 31,95 16716,23 Punkte 14000,00 Punkte 5,24 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 6,26 16735,50 Punkte 17080,294187 Punkte -25 Open End DAX ® Long HC01H9 20,38 16735,50 Punkte 15352,182956 Punkte 6 Open End DAX ® Long HD0QKA 35,42 16735,50 Punkte 16412,129761 Punkte 25 Open End CropEnergies AG Long HC6EA0 9,53 11,47 EUR 4,087328 EUR 2 Open End Adyen B.V. Long HC8YXD 23,07 1164,20 EUR 889,440401 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:50 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!