Nach dem heftigen Einbruch am Dienstag nach der Patentstreit-Niederlage gegen BioNTech kann sich die Aktie von CureVac wieder etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt die Aktie gut vier Prozent auf 3,89 Euro. Im Vergleich zum Tagestief am Dienstag bedeutet dies ein Plus von gut 25 Prozent. Die Aktie von BioNTech, die zuletzt deutlich zulegen konnte, präsentiert sich derweil kaum verändert.Wie CureVac am Dienstag bekannt gab, hat das Bundespatentgericht in der Nichtigkeitsklage von ...

