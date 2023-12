DJ Rheinmetall verkauft Kleinkolbenproduktion an Comitans Capital

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall vollzieht den zweiten Schritt im Rahmen des vor zwei Jahren angekündigten Ausstiegs aus dem Geschäft mit Kolben für Verbrennungsmotoren. Der gesamte Bereich Kleinkolben mit allen Werken soll bis Ende März an den Münchner Finanzinvestor Comitans Capital übergehen, wie der Rüstungskonzern in Düsseldorf mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Der Kleinkolbenbereich beschäftigt insgesamt rund 3.650 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstandorte in Neckarsulm, in den USA, Mexiko, Brasilien, Tschechien, Japan sowie als Joint Venture auch zwei Standorte in China. Geschäftsbetrieb und Produktion sollen überall fortgesetzt werden, hieß es.

Rheinmetall will seine Abhängigkeit von Produkten rund um den Verbrennungsmotor reduzieren. Anfang 2023 war bereits der Verkauf des Großkolbengeschäfts an die schwedische Unternehmensgruppe Koncentra Verkstads mitgeteilt worden.

December 20, 2023 05:50 ET (10:50 GMT)

