Laut einem Research-Bericht der US-Bank JPMorgan ist der Bitcoin nach der jüngsten Rallye überkauft. Marktteilnehmer wetten bereits darauf, dass Ethereum der große Gewinner des Jahres 2024 sein wird.Der Markt wettet darauf, dass die Zulassung von Spot-ETFs von BlackRock und Fidelity Milliarden von US-Dollar an Zuflüssen in Bitcoin bringen wird. Laut JPMorgan sei dieser Optimismus aber unangebracht. Die US-Bank wies auf die schwache Nachfrage nach bestehenden Spot-Bitcoin-ETFs in Europa und Kanada als Beweis dafür hin, dass das Investitionsvehikel in den USA keinen nennenswerten Anklang finden könnte. Anstatt frisches Kapital einzubringen, werden Spot-ETFs wahrscheinlich stattdessen auf …